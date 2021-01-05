«Вирус одолели, остальное осилим». Новогоднее откровение гендиректора «Проспект Групп»

«В нашем коллективе уже больше половины состава имеет антитела. Начали с апреля, по одному, не «цепляя друг друга. Под конец года нарастили темп и практически сформировали коллективный иммунитет».

Группа компаний «Проспект» осуществляет комплексное управление проектами в сфере девелопмента жилой и коммерческой недвижимости с 2013 года. Компания известна строительством жилых комплексов «Мельница» и «Федерация», коттеджных поселков «Золотой камень» и «Скандинавия», а также ЖК «Арбатский».

Фото: жилой квартал «Мельница»

В этом году генеральный директор «Проспект Групп» Юрий Моисеенко, как и многие другие руководители, столкнулся с неприятной проблемой: болезнью сотрудников. Он и сам переболел коронавирусом. О том, как он и его команда стали счастливыми обладателями антител, г-н Моисеенко рассказал в колонке на DK.RU:

Юрий Моисеенко, генеральный директор ООО «Проспект Групп»:

В середине ноября у нас в офисе заболела одна девушка, Ольга. На всякий случай все сдали тест ПЦР. Пришли результаты — у всех, в том числе у Ольги, отрицательный, а у одного сотрудника, руководителя проекта «Федерация», положительный. Тест сдавали в пятницу, результат пришел в воскресенье, с понедельника сотрудник перешел на «удалёнку». Причём самочувствие у него абсолютно нормальное. Поэтому для проверки сдал тест ещё два раза, оба отрицательные.

Я попросил его сдать ещё кровь на антитела. Получили результат — мама родная! Антитела обоих видов (М и G) в большом количестве. То есть вирус в организме присутствует, и он (организм) вырабатывает антитела для борьбы с ним. Любезно не беспокоя при этом самого владельца.

Добросердечные коллеги тут же предложили его съесть, по обычаю аборигенов, дабы такая чудесная способность распространилось на всех членов коллектива. Мысль мне понравилась, но бедолагу мы решили оставить в покое.

У меня получилось не так лучезарно, но тоже неплохо:

Поболеть немножко пришлось, но больше по градуснику, чем по самочувствию. Ничего не болело: ни насморка, ни кашля, сохранились и обоняние и вкус, Невероятным образом и аппетит не пострадал — я не похудел за время болезни. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Перенёс заболевание я даже легче, чем обычную простуду. Через две недели появились антитела.

Пока я находился дома, ещё пару человек в офисе (тесты мы стали делать еженедельно), в том числе руководитель проекта «Мельница», повторили «подвиг» руководителя «Федерации» и обзавелись антителами, не болея. В итоге получилось, что в нашем коллективе уже больше половины состава имеет антитела. Начали с апреля, по одному, не «цепляя друг друга, под конец года несколько нарастили темп.

Мы как будто сформировали коллективный иммунитет, но все вышесказанное совсем не означает, что можно расслабиться и не бояться вируса. Нет. Береженого бог бережет. Надо остерегаться и соблюдать меры предосторожности. Если антитела исчезнут к осени — поставлю прививку.

Говорить сегодня хочется не только про ковид. Начало года — это возможность сказать «спасибо» всему, что случилось с нами в 2020, и всем людям, которые нас поддержали. Я понимаю, что говорить «спасибо» властям сейчас не очень модно, но мне хочется поблагодарить руководителей области за то, что нашли возможность не останавливать стройки, и федеральным — за меры поддержки строительной отрасли. Благодаря им результаты 2020 г. даже превзошли результаты предыдущего. Теперь в будущее можно смотреть спокойно и уверенно.

Фото: ЖК «Федерация»

Следующий год несколько особенный для нашей компании — мы впервые готовимся «перешагнуть» планку 100 000 м2 в год. На 2021-й приходится семь сдаточных объектов общей площадью чуть более 150 000 м2, плюс планируем начать строительство пяти новых. Большая часть работы на пусковых объектах, конечно, уже сделана ранее, но — скучно не будет . Вирус одолели, остальное, с антителами в крови — уж как-нибудь осилим.