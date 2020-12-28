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Мошенники придумали новогоднюю схему краж у банковских клиентов. Как не стать жертвой

Мошенники придумали новогоднюю схему краж у банковских клиентов. Как не стать жертвой
Иллюстрация: Pixnio.com

В преддверии Нового года злоумышленники решили играть не на угрозе несанкционированных операций, а на жадности, и предлагают клиентам вклады по повышенным ставкам.

#МОШЕННИКИ#НОВОСТИ

Перед Новым годом банковские мошенники решили не запугивать клиента несанкционированными операциями, а предлагают им привлекательные продукты вроде вкладов с повышенной доходностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов нескольких крупных банков. Злоумышленники совершают звонки с номера банка и предлагают клиенту новый валютный вклад с повышенной ставкой, который можно открыть, если перейти по ссылке, которую пришлет «менеджер». 

Присланная ссылка ведет на сайт, который дублирует страницу входа в личный кабинет банка. Если клиент вводит свои логин и пароль, те тут же становятся известны мошенникам, и, какие бы действия клиент не совершал на поддельном сайте, из его реального личного кабинета мошенники переводят деньги на свои счета, говорит управляющий RTM Group Евгений Царев.

2020 — год расцвета для банковских мошенников. Как крадут деньги, которые уже не вернуть?

Прежде банковские мошенники пытались убедить клиента передать свои личные данные мошенникам под угрозой его средствам — к примеру, звонивший представлялся сотрудником службы безопасности банка, противодействующей подозрительную операцию по выводу средств со счета клиента. За год таким образом мошенники выманили у граждан порядка 150 млрд руб. 

Сейчас же злоумышленники решили играть на жадности. Зачастую перед Новым годом банки часто проводят специальные акции и предлагают клиентам праздничные вклады с повышенной доходностью. 

Но какая бы ни была легенда злоумышленников, способ хищения старый — мошенники пытаются получить возможность управлять картой или счетом потенциальной жертвы,— говорит руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин.

Мошенники, которые пользуются методами социальной инженерии, отслеживают рыночные события и «пытаются предложить наиболее актуальную и правдоподобную схему», говорят эксперты.

Автор: Андрей Пермяков
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