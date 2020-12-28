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Крупную птицефабрику оштрафовали за загрязнение воздуха

Крупную птицефабрику оштрафовали за загрязнение воздуха
Иллюстрация: pixabay.com

Птицефабрика «Свердловская» оштрафована за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, теперь она обязана оплатить штраф в размере 180 тыс. рублей.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Отделение птицефабрики «Свердловская» в Асбесте с декабря 2019 г. по июль 2020 г. допустило выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения, срок действия которого завершился в январе 2017 г. Как сообщает пресс-служба областного суда, Росприроднадзор назначил птицефабрике штраф 250 тыс. руб. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ.

Птицефабрика пыталась обжаловать это решение в суде и просила прекратить производство по делу. Сумма штрафа была снижена, но решение надзорного ведомства в суде устояло.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, оснований для отмены постановления должностного лица и решения суда первой инстанции не нашел. Птицефабрика, имея возможность для своевременного получения разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу, не сделала этого, продолжая осуществлять выброс в нарушение действующего законодательства, — сообщает пресс-служба областного суда.

Птицефабрика «Свердловская» является крупнейшим агропромышленным предприятием региона. В 2019 г. власти решили объединить ее с птицефабрикой «Первоуральская», чтобы спасти последнюю от банкротства, писал DK.RU.

В 2021 г. Свердловская область планирует продать все акции трех птицефабрик: «Рефтинской», «Первоуральской» и «Свердловской». Согласно постановлению главы Свердловской области Евгения Куйвашева, стоимость одной акции будет составлять 1 тыс. руб., за «Свердловскую» птицефабрику планируется получить 2,6 млн руб., напоминает JustMedia.ru.

В отраслевом рейтинге «Яйцо птицы — 100» «Свердловская» входит в пятерку крупнейших птицеводческих предприятий яичного направления России: в 2018 году ее мощность составила около 950 млн шт. яиц, что эквивалентно отгрузке 2500 железнодорожных вагонов. Более 60% всех яиц, производимых в Свердловской области, приходится на долю «Свердловской», сообщается на сайте птицефабрики.

Автор: Анна Хлебникова
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