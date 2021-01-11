Обучение должно быть ликвидным. Что это значит?

23 октября 2020 года на онлайн-площадке СберУниверситета состоялась V Международная конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности». Одним из спикеров стал Ник ван Дам.

Ник ван Дам, бывший глобальный директор по обучению, а ныне старший внешний советник McKinsey & Company, недавно занявший пост директора по обучению в Университете IE. Спикер рассказал о влиянии пандемии на систему образования в целом, принципе ликвидного обучения, выгорании и секретах сохранения состояния доверия между сотрудниками.

Как вы считаете, насколько сложившаяся в 2020 году ситуация повлияет на систему образования в целом?

— Как известно, система образования включает в себя несколько ступеней: бакалавриат, магистратура и последующие программы повышения квалификации и переподготовки специалистов.

После COVID-19 часть элементов этих ступеней, несомненно, вернется к докризисному состоянию с небольшой возможной корректировкой, в то время как остальные полностью изменятся навсегда.

Например, большинство студентов, которые будут обучаться на З-4 курсах бакалавриата, продолжат в равной степени посещать как дистанционные занятия, так и очные лекции. На 1-2 курсах обучения в магистратуре, я предполагаю, студенты смогут выбрать, какой формат им больше подходит: например, полный или неполный учебный день, обучение с проживанием в кампусе, а также онлайн и смешанный (гибридный) форматы обучения. Выбор студентов будет зависеть от их личных особенностей и потребностей. Кому-то удобнее посвятить год образованию в условиях полного учебного дня, а тот, кто совмещает учебу с работой или стажировкой, выберет неполный учебный день.

В дополнительном профессиональном образовании также ожидается много изменений форматов, которые станут преимущественно дистанционными или смешанными. Подготовка руководящих кадров должна частично проходить вживую, в кампусе, так как она предполагает развитие конкретных навыков, например, комплексного решения проблем, взаимодействия в команде, а также нетворкинга, рефлексии и создания культуры.

Многие вещи по окончании пандемии изменятся в лучшую сторону. Во-первых, во всех учебных сегментах будут более широко использоваться технологии как внутри, так и за пределами аудитории. В 2020 году в сегмент Edtech (образовательные технологии) будет инвестировано рекордное количество венчурного капитала в размере 10 миллиардов долларов. В результате будут внедрены новые технологические платформы, а также цифровой контент. Во-вторых, факультеты университетов начали использовать новые педагогические методы, которые в дальнейшем будут способствовать повышению уровня знаний студентов. В-третьих, пандемия ускорила развитие некоторых тенденций, которые существовали и до нее: цифровизация и автоматизация процессов обучения, методов работы и самого преподавания.

На конференции СберУниверситета «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности» вы упомянули, что придерживаетесь принципа ликвидного обучения, не могли бы вы расшифровать этот термин и пояснить, что именно в нем заключается, и как вы к этому пришли?

— Чтобы сделать жизнь студентов более динамичной и удовлетворить их потребности в формирующемся, непредсказуемом и быстро меняющемся мире IE University запустил свою «Ликвидную модель обучения», о которой я говорил в рамках пятой сессии конференции СберУниверситета.

Ликвидное обучение — это трансформирующий, целостный и интерактивный образовательный опыт, который выходит за рамки отдельных методологий и образовательных платформ благодаря инновационной комбинации оффлайн и онлайн обучения для достижения высочайшего качества образования независимо от того, где вы находитесь.

Ликвидное обучение в IE University основано на пяти руководящих принципах: многоканальность, активное и социальное обучение, реальное обучение, персонализация, а также преподавательское мастерство.

Многоканальное обучение оптимизирует опыт учащихся по различным каналам, включая обучение в кампусе, онлайн или в смешанном (гибридном) формате. Последний из перечисленных позволяет студентам со всего мира посещать занятия одновременно в онлайн. Чтобы это реализовать, наши аудитории были оснащены техническими решениями, которые помогают наладить взаимодействие между студентами онлайн и оффлайн. IE University использует современные технологические платформы обучения для поддержки как синхронного, так и асинхронного онлайн-обучения, которые гарантируют интерактивность, обратную связь и поддержку со стороны преподавателей и сокурсников.

Активное обучение — это эффективный подход к развитию, основанный на педагогике, которая подразумевает активное вовлечение учащихся в собственное обучение. Доказано, что студенты учатся лучше всего наблюдая за другими, а также получая и предоставляя обратную связь. Именно опыт лежит в основе социального обучения, которое способствует упрочнению и налаживанию социальных связей между участниками процесса. Активное и социальное обучение стимулирует как когнитивное, так и эмоциональное развитие студентов, в основе которого лежит принцип рефлексии.

Активное и социальное обучение происходит с использованием различных учебных и дидактических методов, включая групповые задания и обсуждения, индивидуальные учебные проекты, мультимедийные кейсы, симуляции, обучающие игры, лабораторные работы, ролевые игры, презентации, нетворкинг-сессии, дискуссионные форумы, дебаты, взаимную оценку и обратную связь, а также методы геймификации, которые используются для вовлечения учащихся.

Реальное обучение. Очень важно предоставлять студентам образование, которое будет применимо ими на практике в ходе настоящей или будущей профессиональной деятельности. В IE мы убеждены, что обучение должно происходить либо на базе организаций, либо с учетом контекста их деятельности. Процесс получения образования должен включать в себя практические задания, выполняемые ради достижения конкретной поставленной цели. Результатом такого обучения должны быть приобретение студентами реального опыта и его применение на практике, обмен знаниями, решение конкретных проблем, отработка и развитие полезных навыков, и получение новых знаний.

Персонализированное обучение. Обучение XXI века должно быть максимально индивидуальным, чтобы удовлетворять уникальные потребности, способствовать личностному росту и отвечать стремлениям студентов. Персонализация обучения включает в себя возможности:

получения образования в любом месте (например, в университетском городке, в онлайн или смешанном формате, в пути и т.д.);

получения образования в любое время и в любом часовом поясе (имеется в виду гибкость расписания);

обучения по любой программе, будь то двойное образование, базовая учебная программа, факультативные занятия, внеклассные мероприятия, обучение по обмену, неполный учебный день и стажировки;

обучения в своем темпе (например, возможности для ускорения обучения по программе, возможность учиться полный или неполный день и т.д.);

равного доступа к образованию;

использования любых технологий и форматов (например, виртуальные классы, форумы, VR, мобильное обучение и т.д.);

доступа к разным форматам и видам педагогики (например, экспериментальное, проблемное, самостоятельное обучение, обучение на практике);

выбора любого факультета .

Персонализация процесса обучения может быть поддержана использованием технологий больших данных и искусственным интеллектом.

Преимущества персонализированного обучения заключаются в том, что оно создает более увлекательный и динамичный опыт, который способствует большим академическим достижениям и личностному росту обучающихся.

Преподавательское мастерство. Опыт обучения, как на кампусе, так и онлайн, напрямую зависит от качества преподавания. Мы приглашаем к преподаванию специалистов разного профиля: ученых-исследователей, временных преподавателей, гостей, практиков, фасилитаторов, коучей, менторов и ассистентов преподавателей.

Это позволяет нам добиться большей эффективности обучения, а также создать гибкую и масштабируемую модель ресурсов для рынка труда и для возникающих образовательных потребностей и тенденций.

Есть ли у вас секрет сохранения состояния доверия и общности между сотрудниками, работающими удаленно, ведь онлайн-формат может привести к росту недопонимания и потере социальной общности?

— Уровень доверия в коллективе напрямую зависит от поведения лидеров. Во-первых, во времена турбулентности очень важно общаться чаще и больше обычного. Нужно делиться как можно большим количеством информации, в том числе на темы, в которых есть нерешенные вопросы, ответы на которые вы пока не нашли. Не бойтесь показаться некомпетентными или «невсезнающими».

Во-вторых, потребуется достаточно много времени, чтобы лучше узнать членов своей команды, понять их потребности и сложности.

Важно, чтобы управленцы поощряли сотрудников высказывать свою точку зрения во время онлайн-встреч, а также позволяли задавать все интересующие их вопросы. Нужно предоставить слово всем, даже самым застенчивым членам команды. Порядок работы в онлайн должен быть максимально похож на привычный очный формат офиса, например, вы можете установить время для неформального общения в ходе виртуальной встречи за чашкой кофе в Zoom, организовать специальные созвоны для поздравлений сотрудников и их маленьких побед.

Как, согласно прогнозам, в ближайшие годы изменится рынок труда? На какие компетенции специалистов будет обращать внимание бизнес?

— Согласно отчетам, подготовленным в рамках Всемирного экономического форума, к 2025 году около 50% задач будут выполняться искусственным интеллектом (World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020). Изменятся и сами профессии, в связи с чем людям придется уделять большое внимание своей профессиональной переподготовке и повышению квалификации. В то же время будут созданы новые рабочие места, требующие специальных навыков. Так, наиболее востребованными компетенциями на 2025 год, согласно ранее упомянутому отчету, станут 3 группы навыков:

Когнитивные: аналитическое, инновационное, критическое и логическое мышление, анализ, комплексное решение проблем, аргументирование, выдвижение идей.

Человеческие: креативность, оригинальность, инициативность, лидерство и влияние, стрессоустойчивость, гибкость, активное обучение.

Технологические: использование технологий, контроль и мониторинг, технологический дизайн и программирование.