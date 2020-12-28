«Плохо то, что вы читаете и делаете зарядку, но совсем не разговариваете с умными людьми»

Что на самом деле важно для роста и нормальной самооценки? Получение новой информации. И лучше, если она будет не из книг, а от более опытных и образованных знакомых. Вот почему.

Предприниматель, блогер Скотт Янг уверен, что улучшить жизнь просто: нужно лишь начать говорить с людьми умнее вас. Это фундаментальная практика, освоить которую нужно каждому. Главное из блога бизнесмена — в материале DK.RU.

— Люди делают многое из того, что помогает улучшить жизнь: выполняют физические упражнения, читают, отслеживают свои расходы и строят барьеры для вредных привычек… Но когда дело доходит до общения с более умными людьми, чаще всего они говорят: «Да, мне действительно стоит начать это делать». Так как приступить?

1. Книги дают что-то общее, а разговоры — конкретное

Одна женщина сказала мне, что читает много книг, и это дает ей те же преимущества, что и общение с другими людьми. Я согласен с тем, что книги очень полезны, но есть важные места, где эти два метода не пересекаются.

Во-первых, книги, как правило, предлагают общие советы, а нам зачастую нужно что-то очень конкретное. Нужен не просто совет по поводу «успеха», а подсказка, к кому обратиться в компании, чтобы дать толчок своей карьере. Книги — это атлас, а нам часто нужен гид.

2. Многие важные знания невозможно записать

То, что вы почерпнете из разговора с другими людьми, гораздо глубже того знания, что можно получить из стенограммы разговора. Мы знаем, что люди блестяще умеют учиться в социальном контексте. И мы часто осваиваем успешные методики, даже когда никто не понимает, как они работают.

Например, в одном эксперименте исследователи попросили участников сконструировать простую машину. Учась на опыте других, методом проб и ошибок, они быстро добились прогресса. Однако, когда их спросили о теории работы их проекта, большинство описали ее крайне неадекватно. Когда вы взаимодействуете с людьми напрямую (или через Zoom), вы не только получаете методы и теории, но также впитываете отношения, практики и убеждения, которые влияют на результат.

3. Доступ — это возможности

Есть избитая фраза: «Главное — не то, что вы знаете, а то, кого вы знаете». Очевидно, что во многих профессиях это абсолютно не так. Я бы предпочел хирурга, знающего медицину, а не парня, который знает кучу других врачей.

Но в этой идее есть смысл. Возможности реализуются через других людей. Даже если бы вы знали все, что нужно знать, все равно полезно разговаривать с другими людьми, поскольку это общение открывает новые возможности.

Как общаться больше и лучше?

1. Запланируйте звонки тем людям, с которыми вы уже знакомы

Самый простой способ добиться успеха — это научиться лучше поддерживать контакт с людьми, которых вы уже знаете.

У меня есть друг, который замечательно в этом разбирается. Он не самый экстравертный человек и редко оказывается в центре внимания. Однако он лучше почти всех моих знакомых поддерживает связи.

То есть, познакомившись с кем-то, он берет контакты этого человека и через неделю или около того отправляет дружеское электронное письмо или текстовое сообщение. Получив ответ, он звонит или приглашает на кофе.

В конечном итоге, даже если он встречает такое же количество новых людей, как и многие другие, у него получается завести гораздо больше разговоров. И все это ненавязчиво — если он пишет и не получает ответа, или ему кажется, что человек не заинтересован во встрече, он больше не достает человека. Просто дело в том, что большинство людей пассивны, и даже если они заинтересованы в разговоре, они редко проявляют инициативу, поэтому полезно их слегка подтолкнуть.

2. Попросите, чтобы вас представили

Следующий самый простой шаг — попросить, чтобы вас представили кому-то интересному. Это особенно подходит, когда вы уже определили того, у кого хотите поучиться. Если вы пытаетесь лучше разобраться в бизнесе, то стоит спросить друзей, знакомы ли они с какими-нибудь предпринимателями.

3. Обратитесь к единомышленникам

И последнее: если вы хотите поговорить с кем-нибудь, просто отправьте ему электронное письмо. Удивительно, как часто это работает. Многие мои самые близкие друзья появились именно так.

В этом смысле полезно иметь общедоступный блог, аккаунт Medium или профиль в Twitter с небольшим объемом контента, выражающего ваши мысли и идеи. Этот блог очень помог мне в знакомствах с людьми: если я хочу познакомиться с кем-то, они могут быстро посмотреть и понять, что я думаю о каких-то вещах.

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