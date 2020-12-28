«Рано играть похоронные марши». Аркадий Чернецкий оценил рокировку власти в Екатеринбурге

Первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга высказал свое мнение по поводу перестановок в свердловской власти и оценил плюсы и минусы прямых выборов глав муниципалитетов.

Аркадий Чернецкий, первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Свердловской области, на своей пресс-конференции прокомментировал смену власти в Екатеринбурге. Он отметил, что государственное устройство сегодня предусматривает достаточно большие полномочия губернатора в реализации кадровой политики.

Я думаю, губернатор посчитал, что, исходя из оценки потенциала каждого из участников этой ротации, более рационально использовать Александра Геннадьевича (Высокинского — прим. ред.) на посту своего первого заместителя, а Алексея Валерьевича (Орлова — прим. ред.) — на посту главы города. Наверное, это процессы естественные. Думаю, и тот, и другой — специалисты хорошие и с точки зрения приложения усилий к выполнению задач, кот перед ними ставит губернатор, по максимуму постараются сделать все от них зависимое, — считает Аркадий Чернецкий.

По его мнению, система принципов управления городом подвергаться значительной ревизии не будет:

Я бы не торопился ставить крест на системе управления. У Алексея Валерьевича нет отторжения тех принципов, которые работают в городе. И у меня нет сомнения, что положения стратегического плана он будет использовать в своей деятельности. Я лично с Алексеем Валерьевичем не работал, но уверен в его рациональном взгляде на эти вещи.

Комментируя ротацию кадров после прихода Алексея Орлова в мэрию, Аркадий Чернецкий привел в пример начало работы Александра Высокинского:

Несмотря на то, что мы много работали в Александром Геннадьевичем, я не со всеми кадровыми решениями был согласен, но это его дело, его помощники и его армия. И он как главнокомандующий имеет право подбирать тех людей, которые его устраивают. Но оттого, что он пригласил своих людей, подходы к системе в значительной степени не изменились. Поэтому я думаю, не надо раньше времени играть похоронные марши.

Он добавил, что сам работает, чтобы помогать городу, поэтому для него любой руководитель, который болеет за город, «становится родным по определению».

Кроме того, сенатор отметил, что мэр, избранный в результате прямых выборов населением, «в первую очередь ориентирован на интересы населения и относительно независим от вышестоящих органов власти».

Минус — каждый раз мы выбираем кота в мешке. Пиар-технологии позволяют представить человека таким атлантом, за которого проголосуют все жители города. Если человек не справляется с возложенными обязанностями, это становится бедой для города не несколько лет. Поэтому каждый регион выбирает систему, где риски минимизируются. В нашем регионе, как и в большинстве других регионов, выбрали вариант с назначением. Я проработал всю жизнь в системе сильного мэра. Быть зависимым от населения было для меня естественный процессом, хотя я понимаю все риски, которые существуют. Я видел много городов, где были выбран мэры, которые были не в состоянии решить поставленные задачи, — сказал Аркадий Чернецкий.

Рокировка в мэрии Екатеринбурга — одна из самых обсуждаемых политических тем этого года. В кулуарах и анонимных телеграм-каналах информация о переходе первого заместителя губернатора Алексея Орлова на должность главы Екатеринбурга и возвращении Александра Высокинского в областное правительство появилась еще в начале осени. Ожидалось, что рокировка состоится в начале или середине ноября. Однако 9 ноября президент РФ Владимир Путин назначил нового полпреда в УрФО, Николая Цуканова на этом посту сменил Владимир Якушев, что, очевидно, отразилось на сроках.

В итоге сценарий был запущен 21 декабря. Как сообщал DK.RU, в этот день Высокинский назначил Орлова на должность первого вице-мэра Екатеринбурга. Занимавший этот пост Александр Ковальчик стал руководителем аппарата городской администрации. Уже на следущий день Высокинский подал в отставку, городская Дума отставку приняла — Орлов стал исполняющим обязанности главы города. Еще через день Евгений Куйвашев назначил Высокинского исполняющим обязанности первого заместителя губернатора.

Алексей Орлов — ключевой претендент на пост главы Екатеринбурга. Однако окончательную кандидатуру градоначальника будут утверждать депутаты после конкурсного отбора. Конкурс состоится 1 февраля 2021 г. Впрочем, Орлов уже сделал первые заявления о формировании новой команды управленцев в городской администрации. А инсайдеры назвали фамилию нового вице-мэра по вопросам капитального строительства и землепользования — им может стать человек из команды полпреда Якушева Андрей Басов.

Добавим также, что в 2020 г. Алексей Орлов стал победителем премии «Человек года» в номинации «Управленец на госслужбе». Премия учреждена изданием «Деловой квартал» и вручается уже 11 лет.