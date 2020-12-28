Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.12
73,69
89,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Более 110 заявок поступило на участие в IX Региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал

Более 110 заявок поступило на участие в IX Региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал
Иллюстрация: Коммуникационное агентство АГТ-Сибирь

К онлайн-голосованию экспертов допущено вдвое больше проектов, чем год назад: самой популярной стала новая номинация — «Антикризисные коммуникации в период пандемии».

Исполнительная дирекция IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал завершила прием заявок. Всего на конкурс поступило 112 заявок, к экспертному онлайн-голосованию допущено 100 проектов — вдвое больше, чем год назад.

Самой популярной стала новая номинация «Антикризисные коммуникации в период пандемии» — 19 проектов. Второе место заняли «Маркетинговые коммуникации» (18), третье — номинация «Продвижение государственных и общественных программ» (16). Также 14 проектов заявлено в номинации «Благотворительность», 11 — в «Развитии и продвижении территорий», десять — в «Корпоративной социальной ответственности», семь — в «Корпоративных» и пять — во «Внутрикорпоративных коммуникациях».

Больше всего проектов представили специалисты и компании из Екатеринбурга (43), Челябинска (23) и Тюмени (11). Нижний Тагил в конкурсе представлен шестью участниками, из Нового Уренгоя и Магнитогорска заявлено по четыре проекта, Салехард представляют три, а Полевской — два проекта. Предварительный отбор также прошли заявки из Кировграда, Сургута, Первоуральска, Новоуральска и Каменска-Уральского.

Мы получили вдвое больше заявок, чем было в 2019 году. Это доказывает, что в Уральском федеральном округе коммуникационная отрасль достойно пережила непростой сезон, смогла адаптироваться к его новым условиям и представить множество интересных проектов, — заявила исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал Елена Гудыно.

Шорт-лист конкурса будет составлен по результатам онлайн-голосования, в котором примут участие 12 экспертов в области медиа, PR и маркетинга. В каждой номинации определится по три проекта: они будут представлены на завершающих мероприятиях премии — 6 февраля в Екатеринбурге.

Лучшие проекты из общего числа работ, заявленных на региональный конкурс, будут рекомендованы к участию в Национальной премии «Серебряный Лучник» без внесения регистрационного взноса. Оператором Региональной премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

Справочная информация

 
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена Торгово-промышленной палатой, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов. «Серебряный Лучник» – Урал проводится с 2012 года: за это время в конкурсе участвовало более 650 проектов, десять из них стали финалистами Национальной премии.
 

 

Автор: Мария Смирнова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Скончался топ-менеджер Группы Синара. Он запускал проект «Ласточка»Скончался топ-менеджер Группы Синара. Он запускал проект «Ласточка»
  • Заболевших больше в 6 раз, рост серой зоны экономики: итоги коронавирусного года от СбераЗаболевших больше в 6 раз, рост серой зоны экономики: итоги коронавирусного года от Сбера
  • Назначены ответственные за отбор кандидатов на должность мэра Екатеринбурга. ФамилииНазначены ответственные за отбор кандидатов на должность мэра Екатеринбурга. Фамилии
  • Кирилл Шлаен открыл кафе в парке МаяковскогоКирилл Шлаен открыл кафе в парке Маяковского
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.