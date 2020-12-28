Более 110 заявок поступило на участие в IX Региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал

К онлайн-голосованию экспертов допущено вдвое больше проектов, чем год назад: самой популярной стала новая номинация — «Антикризисные коммуникации в период пандемии».

Исполнительная дирекция IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал завершила прием заявок. Всего на конкурс поступило 112 заявок, к экспертному онлайн-голосованию допущено 100 проектов — вдвое больше, чем год назад.

Самой популярной стала новая номинация «Антикризисные коммуникации в период пандемии» — 19 проектов. Второе место заняли «Маркетинговые коммуникации» (18), третье — номинация «Продвижение государственных и общественных программ» (16). Также 14 проектов заявлено в номинации «Благотворительность», 11 — в «Развитии и продвижении территорий», десять — в «Корпоративной социальной ответственности», семь — в «Корпоративных» и пять — во «Внутрикорпоративных коммуникациях».

Больше всего проектов представили специалисты и компании из Екатеринбурга (43), Челябинска (23) и Тюмени (11). Нижний Тагил в конкурсе представлен шестью участниками, из Нового Уренгоя и Магнитогорска заявлено по четыре проекта, Салехард представляют три, а Полевской — два проекта. Предварительный отбор также прошли заявки из Кировграда, Сургута, Первоуральска, Новоуральска и Каменска-Уральского.

Мы получили вдвое больше заявок, чем было в 2019 году. Это доказывает, что в Уральском федеральном округе коммуникационная отрасль достойно пережила непростой сезон, смогла адаптироваться к его новым условиям и представить множество интересных проектов, — заявила исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал Елена Гудыно.

Шорт-лист конкурса будет составлен по результатам онлайн-голосования, в котором примут участие 12 экспертов в области медиа, PR и маркетинга. В каждой номинации определится по три проекта: они будут представлены на завершающих мероприятиях премии — 6 февраля в Екатеринбурге.

Лучшие проекты из общего числа работ, заявленных на региональный конкурс, будут рекомендованы к участию в Национальной премии «Серебряный Лучник» без внесения регистрационного взноса. Оператором Региональной премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

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