«Мы против стандартизации и обезличивания. Каждому — индивидуальный подход»

«Приходя в крупные федеральные компании, клиент сталкивается с тотальной автоматизацией. Решение принимает не человек, а система. Но люди с высоким статусом привыкли к другому».

Компания «УРАЛЛИЗИНГ» работает на рынке лизинговых услуг Екатеринбурга уже 20 лет. За это время ей удалось значительно расширить географию присутствия и продемонстрировать хорошую финансовую динамику. Так, к примеру, по итогам 9 месяцев 2020 объем нового бизнеса «УРАЛЛИЗИНГа» достиг 10 млрд. руб., что на 12 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Андрей Истомин, генеральный директор компании, рассказал DK.RU, с какими результатами «УРАЛЛИЗИНГ» входит в новый, 2021 год.

Вашей компании исполнилось 20 лет. Расскажите, с чего вы начинали, и до каких масштабов выросли за 20 лет?

— Истоки нашего бизнеса находятся на Урале. 16 мая 2020 года нам исполнилось 20 лет. Первый офис компании мы открыли в Екатеринбурге, а в 2005 году приняли решение о региональном развитии. Второй филиал появился в Челябинске. Далее региональные подразделения компании открывались в местах с высоким текущим потенциальным спросом на лизинговые услуги. В 2016 году мы вышли на Федеральный уровень и запустили филиалы в Москве и Санкт-Петербурге. На текущий момент филиалы «УРАЛЛИЗИНГа» работают в 20 городах: в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Магнитогорске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербург, Сургуте, Тольятти, Тюмени, Томске, Уфе и Челябинске.

Все годы работы компания показывает планомерный устойчивый рост бизнеса, ежегодно добавляя от 15 до 25% прироста объема продаж. Например, в прошлом году мы существенно увеличили объемы деятельности, и лизинговый портфель вырос с 20 млрд. рублей до 31 млрд. рублей, в 2020 году мы также ожидаем рост портфеля до 35 млрд. руб.

Получается, что финансовые показатели компании не ухудшились. Получается, пандемия на ваш бизнес никак не повлияла?

— Мы подвели итоги своей работы за 9 месяцев 2020 года. По итогам 9 месяцев 2020 объем нового бизнеса компании «УРАЛЛИЗИНГ» достиг 10 млрд. руб., что на 12 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за этот период менеджеры компании заключили почти 8000 сделок финансового лизинга, против 6 800 сделок прошлого года.

Структура предметов лизинга за 9 месяцев 2020: в числе сегментов-лидеров транспортные средства, доля которых в объеме нового бизнеса составляет 73,7 %, строительная и дорожно-строительная техника, а также сельскохозяйственная техника — 21,4 %. Оставшаяся доля приходится на различное оборудование, в частности машиностроительное, металлообрабатывающее, металлургическое, оборудование для пищевой промышленности и другое.

Есть ли еще предметы гордости в этом году?

— Мы заняли 1 место в номинации «Региональная лизинговая компания года-2020» Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020». Лучшей мы стали по объему нового бизнеса, объёму лизингового портфеля, количества сделок. Жюри также отметило наши профессиональные достижения. Это не первая награда от Федерации лизинга – в 2019 году мы победили в номинации «Лизинговая сделка года в сегменте спецтехники».

2020 год и сегодняшний результат показывают, что любые проблемы — это лишь временные трудности, не более.

Были ли разработаны специальные условия для ваших клиентов в связи с карантином и локдауном? Скидки, бонусные программы, платежи с учетом сезонности?

— Как и многие компании, мы перешли на удаленный режим работы, разработали и внедрили сервис - личный кабинет клиента, теперь быстро и самостоятельно, без звонков и ожиданий можно получить доступ к информации в два клика и сделать расчеты по лизингу.

Мы сотрудничаем с большинством производителей и официальных дилеров. Так, при покупке ряда легковых автомобилей, через нашу компанию цена покупки будет ниже, без дополнительных переплат.

В честь своего 20-летия, мы запустили несколько акций для клиентов, среди них «ОСАГО в подарок». В рамках этого предложения клиенты, которые заключают с лизингодателем договор лизинга на приобретение новых легковых автомобилей марок Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Toyota, получают в подарок полис ОСАГО. «Ставки съехали» — клиенты могли приобретать любое имущество по сниженным ставкам.

Даже на фоне всех негативных факторов, доступность и популярность лизинговых услуг продолжает расти. Поскольку у бизнеса всегда будет потребность в обновлении и расширении автопарка, компании будут выбирать лизинг как оптимальный механизм для развития бизнеса.

Какие виды оборудования предлагает в лизинг ваша компания?

— Лизинг оборудования — это вспомогательное направление в нашей стратегии. Помимо транспорта и спецтехники, наши клиенты могут приобретать производственное, полиграфическое, подъемно-транспортное, энергетическое, пищевое и другое оборудование.

Чем «УРАЛЛИЗИНГ» выделяется на рынке лизинговых услуг среди конкурентов?

— Думаю, что основное отличие нашей компании от крупных конкурентов кроется в гибкости предлагаемых условий работы, умению быстро и профессионально реагировать на меняющиеся потребности клиентов и рыночные тенденции.

Для этого мы тщательно подбираем и обучаем наших сотрудников. Главное преимущество нашей компании — это профессиональный, хорошо мотивированный персонал и менеджмент компании.

Вторым условием успеха, на мой взгляд, являются современные технологии и грамотный риск-менеджмент для обеспечения скорости оформления сделки, гибких графиков платежей, удобных клиенту. Мы начали работу в онлайн формате, внедрили систему ЭДО.

Но самое основное наше преимущество — это личностный подход к клиенту — в противовес стандартизации и обезличиванию, как в федеральных компаниях, где все автоматизировано и решение зачастую принимает не человек, а система. Это важное преимущество, потому что при примерно равных условиях любой клиент, тем более наш — с высоким статусом — предпочтет компанию, в которой он получает личное отношение, даже в период пандемии коронавируса.

Какие планы на 2021 год?

Мы планируем прирост продаж на 25-30%. Обеспечить такие показатели можно только при внедрении новых продуктов, развития каналов продаж — дистанционных и партнерских.

Что бы вы пожелали читателям DK.RU в преддверии Нового года?

— Финишная прямая — и мы окажемся в Новом году, полным надежд и мечтаний. И пусть Новый 2021 год придаст всем сил и энергии для развития бизнеса, формирования устойчивого фундамента в своем деле и жизни. Желаю, чтоб у каждого был свой Дед мороз, который исполнить желания. Будьте успешны в Новом году, любимы и воодушевлены прекрасной мечтой. Всем добрых благ и, главное — здоровья!

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