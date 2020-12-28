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Пандемия вывела аутсорс и удаленку на новый уровень. Профессии, которым не дожить до 2031

Пандемия вывела аутсорс и удаленку на новый уровень. Профессии, которым не дожить до 2031
Иллюстрация: pixabay.com

Все больше специальностей, востребованных сегодня, не имеют будущего уже через пять лет. Глава портала SuperJob рассказал, что ждет главбухов и водителей.

#КАРЬЕРА#ЛАЙФХАКИ

Алексей Захаров, президент сервиса по поиску работы SuperJob, рассказал, в каких профессиях в ближайшие 10 лет резко сократится спрос.

По его словам, пострадает сфера бухгалтерии, так как фискальные органы начали активно внедрять цифровые технологии. Процесс ускорила пандемия, электронный документооборот стали использовать куда чаще.

Захаров уверен, что в ближайшее десятилетие главных бухгалтеров в в стране станет меньше в пять раз. Многие профессионалы будут работать удаленно, вести бухгалтерию сразу нескольких организаций.

Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь «своего» главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет непозволительной, неразумной роскошью, — пояснил эксперт.

Также сокращения стоит ждать менеджерам по кадровому делопроизводству, так как документация также становится электронной.

Снизится спрос на водителей такси, Захаров уверен, что в ближайшие годы в крупных страны начнут эксплуатировать в качестве такси беспилотные автомобили.

Потеряют востребованность и водители-дальнобойщики, так как грузовики тоже станут беспилотными. Снизится спрос и на преподавателей иностранных языков,  ведь уже сегодня множество людей используют электронный переводчик, а языками занимаются в качестве хобби, подчеркнул эксперт.

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Автор: Александра Клименко
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