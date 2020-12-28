Очистительный эффект: кризис выводит с рынка архаичные бизнесы. Но будут ли эффективные?

«Из компаний уходят долгосрочно нежизнеспособные практики». У коронакризиса проявляется и очистительный эффект: умирают неэффективные бизнесы. Но не всегда речь идет о создании более производительных.

В 2020 г. самыми уязвимыми оказались наименее производительные компании, что позволяет говорить о проявлении очистительного эффекта кризиса, говорится в аналитической записке «Кто выходит с рынка в период кризиса», подготовленной Центробанком. Благодаря этому эффекту снижается количество проблемных организаций и высвобождатся работники, которые могут перейти на более производительные предприятия. Этот процесс должен способствовать повышению производительности в экономике, обеспечивая дополнительный потенциал для ее роста в средне- и долгосрочной перспективе.

Однако на фоне сокращения числа бизнесов встает вопрос о том, действительно ли текущая экономическая и институциональная конъюнктура, а также структурные особенности рынка труда способствуют эффективному переходу рабочей силы на более производительные предприятия.

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Во-первых, отпугивающий эффект кризиса приводит к сокращению числа новых предприятий, которые могли бы работать эффективно. Во-вторых, даже работающие высокопроизводительные предприятия сталкиваются с ограничениями для роста своего бизнеса. Как следствие, работников ушедших с рынка предприятий не всегда могут найти новую работу, соответствующую их квалификации, и иногда вынуждены устроиться на менее производительные рабочие места. Это может нивелировать положительное влияние очищающего эффекта кризиса.

Таким образом, для преодоления последствий текущего кризиса и выхода экономики на устойчивый рост необходимо стимулировать появление новых предприятий, поддерживать действующие эффективные организации, особенно молодые компании с большим потенциалом роста.

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В коронакризис слабые компании действительно умирали чаще, но вместо них не возникали новые производительные, говорит руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников.

Если мы посмотрим на сегменты экономики, которые не пострадали от кризиса, например агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, в них число входов компаний на рынок заметно ниже. Фронтально по всем секторам экономики число входов резко просело и далеко не везде восстановилось, — сказал он РБК.

Так как новые бизнесы после ухода непроизводительных предприятий почти не создаются, говорить о полноценном очищающем эффекте кризиса все-таки не приходится, указывает экономист.

Кроме того, на дальнейшей ликвидации компаний в России могут сказаться отложенные эффекты. После снятия моратория на банкротство в 2021 г. закрытие бизнесов может ускориться за счет отложенных ликвидаций по сторонним искам.

Только после кризиса станет ясно, могли ли выжить ушедшие компании, была бы их бизнес-модель жизнеспособна в новых условиях, и был ли нежелателен их уход с рынка, говорит заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Сейчас «созидательное разрушение» больше связано с тем, что внутренними явлениями компаний, считает он.