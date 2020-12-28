Мэрия утвердила проект застройки пустыря в центре Екатеринбурга

Территорию на ул. Фурманова — Белинского застроят жильем и офисными площадями. Она находится в бессрочном пользовании Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области.

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки и межевания территории в границах ул. Фурманова — ул. Белинского — русла реки Исети. Постановление опубликовано в «Екатеринбургском вестнике». На территории 3,7 га (общая площадь проектируемой территории — 5 га) планируется построить 53 тыс. кв. м жилья, офисное здание площадью 5,2 тыс. кв. м, встроенный детский сад на 150 мест, паркинг на 763 машино-места. Срок освоения территории — 2025 — 2028 гг.

Пустырь на Фурманова с 90-х годов не застраивается жильем и не благоустраивается. Территорию площадью 49 тыс. кв. м ранее передавали в аренду компании «Звездный город» под застройку жилым домом и торговым центром. Именно здесь могли построить ТЦ «Парк Хаус 2». Однако предприниматели не стали реализовывать проект.

В 2014 г. земля перешла в собственность управлению Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области. Тогда силовики искали землю для строительства новой штаб-квартиры, куда они могли бы переехать с ул. Вайнера. В итоге от идеи отказались, поскольку только оборудование каналов спецсвязи могло обойтись по тем меркам в 1,5 млрд руб.

В 2019 г. эту площадку хотели включить в общегородской опрос по выбору места для строительства собора Святой Екатерины, но затем выяснилось, что земля отдана в бессрочное пользование управлению ФСБ РФ по Свердловской области для строительства комплекса зданий. Ранее сообщалось, что территория на ул. Фурманова может использоваться для строительства служебного жилья ведомства.