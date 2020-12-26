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Скончался топ-менеджер Группы Синара. Он запускал проект «Ласточка»

Скончался топ-менеджер Группы Синара. Он запускал проект «Ласточка»
Иллюстрация: пресс-служба ТМК

Вице-президент, член совета директоров Группы Синара, президент холдинга «Синара — Транспортные Машины» Сергей Папин скончался после продолжительной болезни на 66-м году жизни.

#УТРАТА#СИНАРА#НОВОСТИ

Сергей Папин скончался в пятницу, 25 декабря. «Его безвременная кончина оставила чувство невосполнимой утраты в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех тех, кто знал Сергея Тимофеевича», — говорится в сообщении пресс-службы ТМК.

Папин сыграл важную роль в решении ключевых вопросов для создания в Свердловской области совместного предприятия Группы Синара и компании Siemens — завода «Уральские локомотивы»:

При его активном участии было запущено производство скоростных электропоездов «Ласточка». <...> Он также вложил немало сил в формирование на Урале машиностроительного кластера для создания отечественной базы производителей компонентов подвижного состава. Благодаря этим усилиям сегодня «Ласточка» — первый российский скоростной поезд, в котором практически полностью используются отечественные комплектующие. <...> При непосредственном участии Сергея Папина был налажен выпуск уральских грузовых электровозов нового поколения, на базе которых началось обновление локомотивного парка ОАО «РЖД». Проект по созданию производства современного подвижного состава на Урале включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.

В структурах ТМК и Группы Синара Сергей Папин занимал руководящие должности в течение 18 лет. С 2005 г. — член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Среди наград Сергея Папина за его труд — орден «Знак Почета» и орден Дружбы, благодарности президента РФ, почетные грамоты Министерства промышленности и энергетики России и РСПП.

Редакция DK.RU выражает соболезнования семье и близким Сергея Папина.

Автор: Андрей Широков
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