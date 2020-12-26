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Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили для людей старше 60 лет. Поставит ли ее Путин

Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили для людей старше 60 лет. Поставит ли ее Путин
Иллюстрация: Pixabay.com

Эффективность отечественной вакцины от коронавируса для пожилых, как заявляется, превышает 90%. Тем временем число заболевших в России официально перевалило за отметку в 3 млн человек.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» можно ставить людям старше 60 лет, как пишет «Интерфакс», об этом объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Исследования показали, что вакцина безопасна для людей старшего возраста.

Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, — сказал министр в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

По словам Мурашко, во всех регионах России уже началась масштабная вакцинация. Как позднее уточнили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), вакцина «Спутник V» показала эффективность свыше 90% для людей 60 лет. 

Президент Владимир Путин говорил, что не ставил себе прививку от коронавируса, поскольку пока они не подходили для людей его возраста. Однако он обещал поставить вакцину, как только это станет возможным. 

По состоянию на 26 декабря в России обнаружено более 3 млн случаев коронавируса, 54 226 человек умерли, 2,426 млн выздоровели. За последние сутки было зафиксировано еще 29 258 заболевших, 567 смертей, полностью выздоровело 28 185 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. 

Автор: Андрей Пермяков
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