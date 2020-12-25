Клиентам Делобанка стал доступен новый сервис Системы быстрых платежей

Делобанк (Банковская группа СКБ-банка) в рамках сервиса «Выставление счетов» реализовал возможность приема оплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

«Выставление счетов» — это сервис, позволяющий предпринимателям, принимать оплату от покупателей за товары и услуги в интернете. В рамках сервиса предприниматель создает счет на оплату и отправляет ссылку покупателю любым удобным способом (на e-mail/в социальные сети), а покупатель, в свою очередь, перейдя по ссылке, оплачивает счет, выбрав для себя наиболее комфортный способ оплаты, картой или через СБП по QR-коду.

Благодаря СБП предприниматели-клиенты Делобанка получают возможность мгновенно принимать оплату за товары и услуги в онлайн-магазинах по QR-коду и при этом экономить на приеме платежей. Комиссия в этом случае до 5 раз ниже, чем при классическом эквайринге, никакого дополнительного оборудования не требуется.

Клиентам Делобанка стали доступны все сервисы для приема платежей через СБП. Предприниматели могут самостоятельно подключить сервис «Выставление счетов» с возможностью приема оплат через СБП на свою платформу онлайн-продаж, тем самым расширить функциональные возможности своего магазина и дать своим покупателям еще больший простор для выбора удобного способа оплаты, — резюмировала Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

Подробности о сервисе «Выставление счетов» можно узнать, обратившись в службу заботы о клиентах по телефону 8-800-5000-700 или через чат в Интернет-банке.