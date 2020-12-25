Заболевших больше в 6 раз, рост серой зоны экономики: итоги коронавирусного года от Сбера

В реальности коронавирусом в России переболели порядка 16 млн человек, расходы граждан на фоне карантинных ограничений упали на 5,8%, при этом розничная торговля почти не пострадала.

Реальный уровень заболеваемости коронавирусом в России в 5-6 раз превышает данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни, подсчитал Сбер на основе моделирования по математической модели SEIR. С учетом бессимптомных носителей в стране ежедневно заражается примерно 165 тыс. человек, к 31 декабря 2020 г. года число заболевших составит 16,6 млн человек — это 11,3% населения России или 15% городских жителей. Для формирования «коллективного иммунитета» необходимо, чтобы коронавирусом переболели 50-60% населения.

Официально в России последние дни фиксируют 28-29 тыс. заболевших в день, всего число инфицированных достигло 2,992 млн человек, из них 53 659 умерли.

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Пандемия коронавируса изменила потребительское поведение россиян: расходы граждан за год упадут на 5,8%. С точки зрения потребительской активности первая волна пандемии прошла намного тяжелее второй, в том числе из-за административных ограничений на работу ряда отраслей и передвижение граждан. Вторая волна осенью определяется почти исключительно рыночными факторами.

С весны 2020 г. потребители и бизнес в значительной степени адаптировались к работе в пандемию: бум онлайн-торговли поддержал продажи непродовольственных товаров, а сектор общепита адаптировался за счет сотрудничества с сервисами доставки, работе на вынос и изменения рассадки в залах. Годовой прирост продажи товаров составит примерно 1,5%, а продовольственная торговля вырастет сразу на 5,8%. Непродовольственная розница также не потеряла в поступлениях, так как на фоне удаленной работы и обучения потребители вкладывались в обустройство дома, покупали различную бытовую технику и электронику.

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В аутсайдерах оказался сектор услуг: расходы потребителей по итогам года снизятся на 23,5%.

Реальный объем зарплат в этом году не изменился: номинальный рост составил 4,5%, но почти такими же темпами росла инфляция.

Процесс сокращения «серого» сектора экономики приостановился: объем наличных в обращении существенно вырос, более чем на 2,2 трлн руб. По оценкам Сбера, в «серую» зону перекочевало порядка 6% выручки компаний в апреле-сентябре.

Программа льготной ипотеки под 6,5% приведет к тому, что по итогам 2020 г. будут побиты все рекорды ипотечного кредитования: число выданных займов составит примерно 1,7 млн. При этом эффект от льготной ставки для покупателей оказался сильнее, чем рост цен: он не превысил 50% выигрыша от сокращения платежа.