Супруга известного адвоката открыла загородный клуб

«Карантин показал, насколько актуален тренд на загородный отдых». Марина Пучкова запустила в Сысерти загородный клуб с рестораном, гостиницей и конференц-залом.

В Сысерти Свердловской области открылся загородный клуб «Лес». Инвестором проекта стала Марина Пучкова, супруга управляющего партнера юридической компании LOYS Attorneys at Law Дениса Пучкова.

Марина Пучкова рассказала DK.RU, что старт активных черновых работ начался в мае 2020 г.

Как и многие современные базы отдыха, загородный клуб «Лес» расположен на земле, которая много лет назад принадлежала ведомственному тресту. Впоследствии он закрылся, территория отошла другим собственникам, но, к сожалению, новые собственники не рассчитали свои силы и не достроили задуманное, а объекты простаивали, что непростительно, учитывая уникальное место расположения. Мы создали новую концепцию участка, объединившись в партнерство с соседями, и начали работы, — сказала Марина Пучкова.

По ее словам, загородный клуб включает в себя номера для размещения, конференц-зал и ресторан с русской кухней.

Карантин показал, насколько актуален тренд на загородный отдых. Одна из главных особенностей загородного клуба — это территория, которая граничит с парком «Бажовские места», с Тальковым камнем. Мы планируем, что в центре нашего клуба, где уже сейчас действует каток, а летом будет пруд, сосредоточится аудитория, которая предпочитает спокойный семейный отдых на природе. По периметру территории мы разместим разнообразные активности — небольшие беседки, бани и бассейн. А за территорией организуем веревочный парк, зону для пейнтбола, экскурсионные и прогулочные маршруты к знаковым сысертским локациям и даже беговую дорожку в лесу, — говорит инвестор проекта.

Объем инвестиций и планируемые сроки окупаемости она не раскрывает, отмечая, что первые итоги можно будет подводить как минимум после первого летнего сезона.

Добавим, что Сысерть в последнее время активно развивается. В 2017 г. Сысертский городской округ возглавил молодой свердловский чиновник Дмитрий Нисковских, ранее работавший министром инвестиций и развития области. Он сходу объявил о новом подходе к развитию территории: в частности сказал, что ищет инвесторов, которые готовы будут установить на территории округа когенерационные станции для майнинга и производства тепла для жителей, писал DK.RU.

DK.RU подробно рассказывал, что сооснователь первого в Екатеринбурге бургер-бара «Огонь» Ян Кожан в 2019 г. решил взять паузу в гастрономическом бизнесе, чтобы заняться развитием Сысерти. В 2020 г. «Агентство развития Сысерти» выиграло грант общественной палаты президента РФ. Организация получила из федерального бюджета около 3,7 млн руб., чтобы воплотить проект «Лето на заводе» — оживить руины завода в качестве культурно-исторического объекта и наполнить его новыми функциями. На закрытие проекта приезжал знаменитый писатель Алексей Иванов, а сам проект получил поддержку президента России Владимира Путина.

Фото предоставлены Мариной Пучковой