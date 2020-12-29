«Условия созданы, предпринимай». Как в России строят самый большой туристический кластер

До 2028 г. в Свердловской области появится круглогодичный туристический кластер, который объединит в себе горнолыжный курорт, природный парк и заповедник. Что там построят и сколько это стоит?

По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2018 г. начали создавать большой туристический кластер «Гора Белая» неподалеку от Нижнего Тагила. В границы кластера входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона федерального Висимского заповедника и 16 населенных пунктов — старинных уральских поселков и деревень.

В рамках реализации проекта планируется до 2028 г. модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры.

Генеральный директор Туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич в интервью DK.RU рассказывает, когда начнутся первые строительные работы и почему бизнесу стоит инвестировать во внутренний туризм.

Какая работа проделана за два года?

— Мы провели юридическую и полевую работу по землеустройству территории кластера. Это нужно для определения мест размещения объектов, назначения функциональных зон застройки, чтобы на конкретном месте можно было развивать конкретные объекты.

Мы разработали и утвердили проекты планировки и межевания территорий для размещения объектов кластера в границах населенных пунктов, и это позволяет нам проводить изыскания и начинать работы по проектированию.

По горе Белой мы уже провели комплексные инженерные изыскания для разработки проектной документации двух новых канатных дорог и трасс к ним. И в 2021 г. начнется проектирование.

В следующем году также начнем подготовку большого земельного участка рядом с горой для размещения на нем объектов резидентов — будем строить проезды, прокладывать электрические сети и газопровод. В этом году разработали документы по планировке территории для прокладки газопровода от поселка Уралец в поселок Висим, который в настоящий момент не газифицирован.

Управляющая компания кластера прошла процедуры утверждения изменений в генеральные планы муниципальных образований в отношении территорий внутри населенных пунктов. Сейчас мы перешли на следующий этап — расширение границ населенных пунктов, связанные с планируемым размещением объектов.

В итоге мы вышли на получение земельных участков, и в 2021 г. резиденты туркластера могут брать их в аренду и создавать на них свои проекты.

Часть земель, задействованных в развитии кластера, находится в федеральной собственности. Работа по их переводу долгая и сложная. Но это, например, критическое условие для развития горнолыжного курорта. Есть спорные границы участков. Это может быть связано с различием данных о них в разных ведомствах. Так, один из важных земельных участков имел противоречия по границам. Нам удалось устранить ошибки и поставить земельный участок горнолыжного комплекса на кадастровый учет в тех границах, которые устраивают и Свердловскую область, и Российскую Федерацию. В этих переговорах рассматривались самые разные предложения, вплоть до судебных, но все получилось решить. Важна поддержка министерства инвестиций, наше выстроенное взаимодействие с муниципальными округами, в границах которых развивается кластер — Нижний Тагилом и Горноуральским округом.

Безусловно, земельные вопросы — это только часть работы. Задача сделать кластер привлекательным как для гостей, так и для резидентов. Барьеры связаны с тем, что люди пока не понимают, что такое кластер, для чего он нужен и чем отличается от того, что было раньше. И мы должны объяснить, в чем возможности «Горы Белой» еще до того, как начнется строительство.

Отдельный большой пласт — создание IT-платформы кластера: личные кабинеты, CRM, сайт. Она должна быть удобна и резидентам, и посетителям, и УК.

Что входит в туристический кластер «Гора Белая»?

Кластер «Гора Белая» будет состоять из трех якорных объектов. Первый — непосредственно горнолыжный курорт «Гора Белая», на его инфраструктуру требуется 8 млрд руб.

Это новые склоны, канатные дороги, инженерные сети, система оснежения, обзорная площадка на горе, летние объекты — родельбан, зиплайн, обустроенные тропы. Наличие подъемников, инфраструктуры и сформированного потока туристов уже позволили привлечь инвесторов.



Второй якорный проект — деревня Висим, где планируется создать комплекс объектов, которые будут работать в синергии. Это исторический шоу-парк Горнозаводской цивилизации и «Парк дикой природы Урала».

Старинные горные заводы, с которых начались почти все уральские города, — это наш эксклюзив, основа культуры, созданной русским человеком на Урале. Один из первых заводов был заложен в 1739 г. в поселке Висим Акинфием Демидовым.

В «Парке Горнозаводской цивилизации» ключевыми станут исторические театральные постановки на открытом воздухе. Дневные и вечерние шоу, а также шоу на воде, погрузят гостей в знаковые события России и Урала — поход Ермака в Сибирь, битва на Чудском озере, крещение Руси, становление уральских железоделательных заводов. Все площадки парка планируется объединить единой концепцией, исторической проработкой шоу займутся историки, писатели и сценаристы. В парке будут работать стилизованные кафе, прогулочные и игровые зоны.



Тематический исторический парк Puy du Fou во Франции — на его опыт ориентируется команда туристического кластера "Гора Белая". Фото: unsplash. com

Вокруг парка будут создаваться отели, гостевые дома и прочее, но это уже частный капитал и совсем другие деньги и эффекты для экономики. Общий объем инвестиций в якорные проекты Висима — ориентировочно 6 млрд руб.

Что касается парка дикой природы. В Висиме есть оленья ферма, но мы хотим сделать здесь центр туризма, территорию контакта человека с животными. Нам бы хотелось, чтобы в этом парке в условно свободных границах, в условиях, приближенных к естественным, содержались животные, которые могут проживать в уральском климате. В парке будут расположены домики для размещения туристов, можно будет выйти из дома, пойти по тропе, понаблюдать за животными, изучать флору и фауну. Также в парке можно будет заниматься спасением животных: ухаживать за ними, лечить, кормить, брать под патронаж. Кроме того, в Висиме находится единственный в Свердловской области действующий ипподром. Интерес к скачкам и бегам уже подтвердился этим летом. Мы активно информировали о мероприятиях ипподрома, провели там заключительный Висимский пикник, совместили фестиваль с закрытием бегового сезона. Как результат — скачки и бега стали популярным зрелищем для уральцев. Только за один день на ипподроме побывало около 1 тысячи гостей. В дальнейшем там можно проводить бега на собачьих упряжках и прочие зрелищные мероприятия, развивать конно-спортивный клуб, — говорит Леонид Гункевич

Третий якорный проект — всесезонный экомаршрут по реке Чусовая. Именно этот проект «Гора Белая» как финалист Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма презентовала перед федеральными органами власти с запросом мер поддержки на его реализацию.

Сегодня проект курируется Агентством стратегических инициатив. Маршрут длиной 295 км из Свердловской области в Пермский край будет состоять из сети гранд-причалов и причалов. Причалы в нашем замысле — это целый комплекс объектов для комфортного отдыха и для сбережения природы: не только пристани, но и сервисные зоны, гостиницы, индивидуальные гостевые дома, пункты проката оборудования, места сбора мусора, визит-центры и выходы к туристским тропам, природным и историческим достопримечательностям.

Часть причалов будет работать круглый год, а часть — только летом. Сплавы и снегоходные туры без ущерба для природы могут стать брендом не только для двух регионов, но и в масштабе всей России. Сотни лет река была одной из главных дорог России, транспортной артерией, связывающей Европу и Азию, и сегодня она один из самых сильных смыслов Урала.

Река и сегодня очень интересна для туристов, но там практически отсутствует инфраструктура. В основном там развит дикий туризм. При этом мы понимаем, что реку Чусовую нужно развивать на всем протяжении, а не только на том участке, который попадает под нашу ответственность. Сейчас ведем работу с Пермским краем, чтобы создать туристический маршрут от села Чусового в Свердловской области до города Чусовой в Пермском крае. И инвесторы, и органы власти двух регионов готовы принимать участие в этом проекте. Проект создания речной инфраструктуры на Чусовой поддерживается Агентством стратегических инициатив, и мы очень благодарны за наставничество и продвижение Свердловской области, — делится планами Леонид Гункевич.

В радиусе 600 метров от гранд-причалов будут размещаться домики для проживания, глэмпинги, кемпинги, организованы места для палаток и прочее. Чтобы каждый турист мог выбрать уровень размещения: кто-то хочет отдохнуть с комфортом, кому-то интересен дикий отдых: ночевка в палатке, для детей, например, это целое приключение. Все эти объекты будет строить малый и средний бизнес.

Визуализация гранд-причала на реке Чусовой

Требуемый объем затрат на создание объектов инфраструктуры экомаршрута по Чусовой, по предварительным оценкам, составляет 1,8 млрд. руб., в том числе 1,2 млрд. руб. — частные инвестиции (с обеспечением возвратности инвестиций); 600 млн. руб. — госинвестиции.

В следующем году управляющая компания кластера начнет проектирование гранд-причала в деревне Усть-Утке

На кого будет рассчитан туристический кластер? На жителей Урала, всей России или близлежащих городов?

— Эти проекты, я уверен на 100%, объединят мощные туристические потоки со всего Большого Урала. Для нас важнее всего туристы нашего макрорегиона, для них все это создается, но мы ждем и москвичей. Посетители туристического кластера — это жители населенных пунктов в радиусе от 500 до 1000 км от кластера.

На чьи деньги будет идти реализация проекта: государственные или частные?

— На начальном этапе развития кластера планировалось всю реконструкцию действующей инфраструктуры, строительство четырех новых канатных дорог и 37 новых трасс, системы искусственного оснежения строить за счет государственных инвестиций. Объектами частного бизнеса должны были стать места размещения, прокат, сервисные услуги.

Но в современных экономических реалиях мы решили сконцентрироваться именно на применении механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). С помощью этой схемы можно развивать сразу несколько проектов и, создавая «плечо» поддержки бизнеса в виде гарантии возвратности инвестиций, привлекать в проекты частный капитал. Создавать объекты государственной собственности, а рассчитываться с инвесторами уже за действующую и работающую инфраструктуру.

Сейчас мы делаем все необходимое, чтобы в рамках концессии построить всю базовую туристскую инфраструктуру горнолыжного курорта с возникновением права собственности региона на объект. Собственником имущества, создаваемого по концессионному соглашению, будет являться Свердловская область. Оператором имущества будет концессионер.

Проект ресторана на вершине горы

Стоимость инвестиций в концессию по горнолыжному курорту — около 8 млрд руб. Возврат инвестиций в этой модели осуществляется в том числе за счет пользования инфраструктурой, от продажи билетов и услуг на курорте, которые оказываются с использованием созданных объектов.

Такой подход существенно отличается от классической стройки, когда сначала все проектируется одним лицом, потом строится другим, затем передается в управление в госучреждение и субсидируется. Концессия — это создание объекта частным партнером и его эксплуатация. Концессионер заинтересован сделать все качественно, поскольку иначе экономика проекта работать не будет.

Мастер-план горнолыжной деревни

В остальном мы рассчитываем, что проект туристического кластера будет развиваться за счет частных инвесторов. Модель просчитана, это действительно экономически выгодно: причем и для малого и для среднего бизнеса, и для микропредприятий.

Кого вы видите инвесторами туристического кластера? С каким бюджетом имеет смысл заходить в проект предпринимателям, которые хотели бы с вами сотрудничать?

— Мы рассматриваем четыре группы инвесторов. Первая связана с большими серьезными инфраструктурными объектами. Это все крупные инженерные объекты и три наших якорных проекта — «Гора Белая», «Парк горнозаводских цивилизаций», «Парк дикой природы Урала» и река «Чусовая». На каждый проект требуется несколько миллиардов инвестиций, так что их приоритетный способ реализации — государственно-частного партнерство (ГЧП).

Второй уровень — инвестиции в строительство больших отелей, которые входят в международные или крупные российские сети Marriott , Radisson, Hilton и др., медицинские спа-отели прочее. Здесь инвестиции составляют до 1 млрд руб.

Третий вариант инвестиций — небольшие спа-отели, или, например, гостиница для любителей снегоходов. Инвестиции в проект 100-300 млн руб.

И четвертый — все, что ниже 50 млн руб., это инвестиции в строительство малых мест размещения, точек общепита, пунктов проката оборудования. Мы активно работаем с инвесторами на индивидуальные средства размещения — и ожидаем роста на территории кластера числа модульных гостевых домов, глэмпингов и кемпингов.

Прямо сейчас в поселке Уралец недалеко от горы Белой инвестор строит глэмпинг

Еще есть те, кто ничего не строит, но инвестирует в сервис: организовывает прокаты лыж, снегоходов, создает индивидуальные туристические маршруты, школы по сбору грибов и ягод, организует досуг туристов.

Бизнесу, инвесторам очень интересно заходить в такие проекты. Большое количество туристов нужно кормить, развлекать, размещать, можно продавать им сувениры, сдавать в аренду технику и прочее. Для малого бизнеса, для микробизнеса, для самозанятых в туркластере огромное количество ниш.

Кого-то из инвесторов уже нашли?

— Из крупных инвесторов проявили желание поучаствовать в проекте туристического кластера: «РТ-Развитие бизнеса» — 100% дочерняя компания ГК «Ростех», «Ростелеком-Урал» проявил желание участвовать в якорных проектах ГЧП, банк «Открытие», Александр Клячин — председатель совета директоров Azimut Hotels, плотно работаем с ВЭБ, «Сбербанк», РФПИ. Это все крупнейшие инвесторы, с которыми мы ведем переговоры, вопрос в достижении договоренностей по условиям и цифрам.

В настоящий момент для всей территории туркластера «Гора Белая» у нас есть договоренности с более чем 20 инвесторами на общую сумму 1 млрд руб.

На каком этапе работа с инвесторами?

— Мы уже обсуждаем конкретику по туристическим объектам. Нам очень важно, чтобы все объекты были определенного уровня. Это касается в первую очередь внешнего вида объектов и потребительских качеств, важно, чтобы все было выполнено в едином стиле, в единой концепции. С каждым нашим резидентом мы заключаем соглашение.

На сегодня практически все земельные участки вокруг ГЛК забронированы инвесторами. Разработаны эскизные проекты таких объектов, как Апарт-отель, СПА-комплекс и Эко-отель «Гнездо орла». Проект Эко-отель «Гнездо орла» презентован на Совете по поддержке инвестиционных проектов в рамках программ кредитных организаций и институтов развития.

Я не устаю повторять, что бизнесу не нужно ждать. Традиционно шквал заявок от предпринимателей посыплется, когда начнутся первые масштабные строительные работы, но к тому времени свободных земельных участков может не остаться, как, например, с территорией в районе горы Белой. Но у нас есть два других якорных проекта, которые будут развиваться, которые привлекут не меньше туристов и интересны бизнесу уже сейчас. Это река Чусовая и проекты в поселке Висим.

Палаточный кемпинг "Висимские поляны"

В какие сроки должны быть реализованы проекты?

— По горнолыжному комплексу подготовлена предварительная финансовая модель, есть мастер-план курорта, проведены комплексные инженерные изыскания и др.

В октябре 2020 г. Правительство Свердловской области, туркластер «Гора Белая» и компания Bartholet подписали соглашение о развитии горнолыжного туризма на Урале. Bartholet рассматривает участие в развитии инфраструктуры горнолыжного комплекса на принципах государственно-частного партнерства. Весной 2021 г. начнутся строительные работы на объектах резидентов с инвестициями 100-300 млн руб., работа кипит.

Конечно, ходят разговоры, что давайте построим уже поскорее отель и начнем зарабатывать, но нам важно сохранить единую концепцию. Если мы сейчас возведем один объект, не в рамках планирования территории, то у нас весь курорт расползется, а мы этого не хотим.

Большое спасибо Евгению Владимировичу Куйвашеву, что он принял решение о создании на Урале курорта европейского уровня. Главное — не спешить. Концепцию курорта разработала канадская компания Ecosign и ее вице-президент Эрик Каллендер нам сказал: «Если вы реализуете у себя ровно то, что мы спроектировали, у вас будут и деньги и люди, потому что так никто в России еще не делал».

А вообще сейчас идет самая активная фаза по созданию кластера, потому что стройка — это не начало проекта, а это фактически итог.

Что можно строить уже сейчас?

— Гостиницу или СПА-отель у горы до подведения сетей и предоставления федерацией земли не построить, инфраструктуру в рамках ГЧП не создать до окончания проектирования и без выделения земли. Нужно немного подождать, когда последние земельные вопросы будут сняты. Но, например, чтобы построить дом в поселке Висим для сдачи туристам, можно взять ипотеку по специальной программе для сельских территорий под 2%. Делать это можно уже сейчас, не нужно ждать никаких проектных заключений и перевода категории земель.

Действующий гостевой дом на Горе Белой

Построить несколько домиков А-типа вдоль маршрута по реке Чусовой для размещения туристов тоже можно уже сейчас. Мы всем объектам размещения будем помогать продавать места, комплексно продвигать на нашем сайте.

В этом году мы заявили на гранты «Ростуризма» 12 проектов от резидентов туристического кластера. В итоге шесть из них будут профинансированы, работы начнутся в 2021 г.

Есть ли специальные условия для бизнеса, который решил инвестировать в кластер?

— Всем участникам туристического кластера помогает управляющая компания кластера, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Кроме того, в Свердловской области свели к нулю налог на имущество и налог на прибыль для резидентов туристического кластера, «Ростуризм» субсидирует процентные ставки по кредиту, выделяет гранты на проекты. Уже созданы все условия — только предпринимай. Так что мы максимально открыты для работы с малым и средним бизнесом. Все, у кого есть интерес, могут к нам приходить.

Сейчас мы начинаем еще более точечно работать с резидентами и потенциальными инвесторами, в том числе по земельным участкам начинаем работать с агентством недвижимости «Априори», которое поможет правильно оформить все документы.

На федеральном уровне проект поддерживают?

— Сегодня с уверенностью можно сказать — да. На руку тут сыграла и пандемия, все мы знаем, что она дала толчок внутреннему туризму. Вдруг все поняли, что загородных объектов размещения не так много, особенно качественных, а спрос на них большой.

История создания туристических кластеров в России началась именно с «Горы Белой», и все другие проекты стали строить по нашей модели. Мы почти каждый день кого-то консультируем. Наша модель оказалась очень удачной. Свердловская область создала тренд на туристические кластеры в стране.