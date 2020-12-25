Суд вернул работу бортпроводнику известной авиакомпании

Сотрудницу «Уральских авиалиний» уволили после того, как она отдала пассажиру экономкласса свой ланч-бокс с едой. На борту не было овощей, которые он требовал.

Бортпроводницу авиакомпании «Уральские авиалинии» восстановили на работу после обращения в суд. В мае 2020 г. сотрудница авиакомпании была уволена по соглашению сторон. Служебная проверка обнаружила, что она отдала пассажиру экономкласса свой ланч-бокс с едой, поскольку требуемых им овощей в продаже на борту не было. Сделала она это, чтобы избежать конфликта с пассажиром, тот оставил ей 300 руб. чаевых.

Как сообщает пресс-служба областного суда, на следующий день борпроводницу вызвали в офис компании, потребовали написать объяснительную записку по факту сразу нескольких нарушений (нарушение требований должностной инструкции, правил предоставления услуги «Обслуживание пассажиров класса «Экономический» на борту ВС», технологии организации торговли на воздушных судах) и предложили написать заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон, либо уволить по статье.

Девушка испугалась и под диктовку написала заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Однако реального намерения увольняться у нее не было. Через несколько дней она решила отозвать заявление на увольнение, пыталась договориться с руководством, чтобы ее не увольняли, а ограничились дисциплинарным взысканием. Однако ей это не удалось. Н. подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга к ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Ответчик исковые требования не признал, указав, что истцом добровольно и без принуждения было написано заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон, — говорится в сообщении суда.

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования: увольнение признали незаконным, в пользу уволенного сотрудника взысканы средний заработок за время вынужденного прогула в размере 115,8 тыс. руб. и 5 тыс. руб. компенсации морального вреда. Компания пыталась оспорить это решение, но свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, так как ответчик не смог доказать «законность и обоснованность увольнения». Решение суда вступило в законную силу.

Ранее DK.RU писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» по итогам первых девяти месяцев 2020 г. недосчиталась прибыли из-за COVID-19. За первые 9 месяцев 2020 года чистый убыток авиакомпании превысил 4,3 млрд руб.