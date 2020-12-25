ЕС и Британия смягчили расставание. Торговое соглашение подписано, чего ждать людям?

В документе на 2 тыс. страниц ЕС и Британия пытаются урегулировать основные вопросы торговли и сотрудничества. Работать станет сложнее, экономика поползет вниз, но шансы на достойную жизнь сохранятся.

Торговый договор между ЕС и Великобританией подписан. Британцы полны надежд, что жесткого брекзита не будет и все обойдется без хаоса на границе, роста цен из-за пошлин и тарифов и большой неопределенности в отношениях с Евросоюзом.

Анонсированную накануне Рождества торговую сделку между Лондоном и Брюсселем еще предстоит ратифицировать парламентариям с обеих сторон, но эксперты не ожидают серьезных преград, пишет ВВС. В документе, содержащем основные положения торговой сделки, больше 2 тыс. страниц. Он пока не опубликован, но в ближайшее время можно ожидать споры о том, что же все-таки выиграл, а кто проиграл в результате достигнутого компромисса. Больше всего беспокойства вызывают вопросы, о которых в новой сделке ничего не говорится, пишет журнал Economist.

Торговые положения почти полностью посвящены товарам, и почти ничего не сказано об услугах, которые составляют 80% британской экономики и являются наиболее быстро растущим сектором глобального экспорта, — замечает журнал.

Многие пока не совсем понимают, принесут ли новые правила торговли настоящую экономическую свободу, однако сходятся на том, что и не самая лучшая сделка лучше расставания с могущественным соседом без каких-либо договоренностей.

Согласно документу, Британия сохраняет режим свободной торговли с Европой без квот и пошлин, в то время как законы ЕС перестают действовать в королевстве, хотя противники брекзита и напоминают, что барьеры на пути торговли все равно будут, потому что между королевством и европейским блоком появится таможенная граница. Даже с минимальным торговым соглашением в ближайшие годы потери от брезита превысят 100 млрд фунтов в год.

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен напомнила, что в Шотландии большинство проголосовало против брекзита на референдуме 2016 года, и призвала шотландцев продолжать добиваться независимости. Представитель администрации Уэльса Джереми Майлз назвал сделку слабой и ставящей Уэльс в сложное положение, но признал, что и она лучше выхода из единого рынка и таможенной зоны безо всякого договора. А глава валлиийской администрации Марк Дрейкфорд не стал скрывать, что надеялся на лучшую сделку, и напомнил, что она не смогла избежать новых барьеров для торговли.

Людям все равно придется заполнять разные формы, и они уже не смогут торговать, как прежде. Но по крайней мере мы знаем, как все будет работать, — отметил он.

Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер заявила, что в Белфасте изучают детали новой договоренности. В отличие от Англии, Шотландии и Уэльса, Северная Ирландия остается частью единого рынка и таможенной зоны с ЕС.

Правительство Британии в связи с выходом страны из Евросоюза уже разработало новые иммиграционные правила: любой желающий жить и работать в Британии может получить это право на срок до пяти лет почти автоматически, если он соответствует определенным критериям, то есть набирает необходимое количество баллов — не меньше 70.

Всего критериев девять, при этом трем из них — приглашение на работу от реально работающей в Британии фирмы или организации, соответствующая квалификация и владение английским — трудовой мигрант должен соответствовать обязательно. В сумме эти три критерия дают 50 баллов.

Остальные шесть критериев — размер будущей зарплаты, ученая степень, работа по дефицитной специальности и тому подобное — применяются выборочно. То есть иммигрант может соответствовать лишь части из них, главное, чтобы сумма баллов дотягивала до 70.