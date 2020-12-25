Закон в интересах избранных: новый регулятор откусит долю от триллионного рынка букмекеров

«1,5% с каждого пари — это очень много. По сути, государство обложило налогом не букмекерские конторы, а самих игроков, потому что именно они теперь вынуждены будут оплачивать эти затраты».

23 декабря Госдума одобрила законопроект о создании в России единого регулятора азартных игр, который сильно изменит букмекерский рынок, пишет The Bell. Инициатива, которую внесли в Госдуму депутаты-единороссы Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин 16 ноября, предполагает, что единый регулятор азартных игр создается с целью экономической поддержки отрасли физкультуры и спорта и призван обеспечивать долгосрочное финансирование отрасли.

Единый регулятор, который будет создан в форме публично-правовой компании, будет удерживать с организаторов азартных игр целевые отчисления, и перечислять их спортивным федерациям и лигам на развитие мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. Отчисления будут удерживаться от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события. При этом госкомпания-регулятор будет взаимодействовать с ФНС, чтобы выявлять незаконных интернет-букмекеров, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В рейтинге самых быстрорастущих компаний России — сразу три букмекерских конторы

Согласно новому закону, единому регулятору передадут полномочия двух саморегулируемых организаций рынка азартных игр, при которых работают два центра учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). Регулятор будет принимать, учитывать и передавать букмекерам ставки от граждан, удерживая от каждой ставки целевые отчисления.

Отчисления букмекеров на развитие спорта вырастут до 1,5% от всех принятых пари. Сейчас конторы должны переводить спортивным федерациям 5% своего дохода, минимум 15 млн руб. в квартал, а по новому закону показатель вырастет до 30 млн руб. Кроме того, букмекерам придется потратиться на создание компенсационного фонда, который должен будет обеспечивать их обязательства перед гражданами. Каждый букмекер должен будет внести минимум 30 млн руб. разового взноса и не менее 10 млн рублей от каждого тотализатора.

Еще летом глава Федерации бокса России Умар Кремлев предложил передать контроль над букмекерских рынком единому регулятору, чтобы обелить рынок и увеличить отчисления на спорт. В последнее время Центробанк начал бороться с игроками, которые обслуживают букмекеров и онлайн-казино: были отозваны лицензии у небольших банков «Онего» и «ФинТех», банк, входящий в группу Qiwi, был оштрафован, с 78 декабря ему ограничили транзакции. После создания единого регулятора президент по предложению правительства должен будет выбрать банк, который станет посредников по приему ставок.

Новый законопроект приведет к переделу букмекерского рынка объемом 1,25 трлн руб. в год, причем расходы лягут на самих игроков, считают букмекеры. «1,5% с каждого пари — это очень много. По сути, государство обложило налогом не букмекерские конторы, а самих игроков, потому что именно они теперь вынуждены будут оплачивать эти затраты», — пишет Дмитрий Сергеев, глава «Париматч». С принятием закона станет плохо всем букмекерам с маленькой выручкой, число активных букмекерских компаний на рынке сократится до 10-12 штук, считает он.

К появлению законопроекты были готовы лишь избранные, чьи интересы и учитывались, уверен операционный директор букмекерской конторы Pin-up Владимир Горев.

Остальным сейчас либо закрываться, либо в серую, либо кардинально менять стратегию. Как это в реальности скажется на СРО, прозрачности бизнеса, контрактах — не знает никто, — говорит он.