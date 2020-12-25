В январе 2021 года у скоростных «Ласточек» появятся новые маршруты

Свердловская железная дорога расширяет сеть скоростных пригородных поездов. Из центра Екатеринбурга на «Ласточках» теперь можно будет добраться в Ревду и Билимбай.

Пригородные поезда «Ласточка» начнут курсировать в сообщении Шарташ — Ревда и Екатеринбург — Билимбай с 10 января 2021 г. Рейсы будут выполняться ежедневно. Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, поезд №7041 Шарташ — Ревда будет отправляться со станции Шарташ в 18:01 (местное время), время в пути составит 54 минуты. На маршруте предусмотрены остановки: о.п. Первомайская, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. ВИЗ. Поезд №7042 Ревда — Шарташ начнет курсировать с 11 января. Отправление из Ревды в 07:22, время в пути 52 минуты.

Поезд №7057 Екатеринбург-Пассажирский — Билимбай будет отправляться в 19:36, время в пути составит 1 час 5 минут. Остановки — о.п. ВИЗ, о.п. Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Северка, о.п. Новоталица, Первоуральск, Подволошная. Поезд №7058 Билимбай — Екатеринбург-Пассажирский начнет курсировать с 11 января. Отправление со станции Билимбай в 07:30, время в пути 59 минут.

Новый рейс в Ревду появился по просьбам жителей этого города. Пригородными поездами на направлении Ревда — Екатеринбург ежегодно пользуются 68 тыс. человек. Запуск «Ласточки» с продлением маршрута до станции Шарташ позволит пассажирам быстрее и комфортнее добираться до центра Екатеринбурга (о.п. Первомайская) и других районов города, — сообщили в пресс-службе СвЖД.

Через Первоуральск и Билимбай «Ласточки» ездят в Кузино и Шалю. В СвЖД считают, что появление дополнительной пары скоростных электричек даст жителям этих населенных пунктов новые возможности для планирования и совершения поездок.

Добавим, что ранее стало известно о планах Свердловской железной дороги по развитию линий городской электрички в Екатеринбурге, которая может стать аналогом наземного метро. Перспективным маршрутом является Юго-Западный железнодорожный обход, который может объединить с центральной частью города микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, а также ВИЗ-Правобережный, писал DK.RU.