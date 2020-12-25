Полпред предложил ввести акциз для бизнеса при найме иностранцев. Кого это коснется

«В отношении будущих проектов у меня желание подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы начинали платить за иностранную рабочую силу». Пока идея Трутнева касается Дальнего Востока.

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предлагает ввести акциз для компаний при трудоустройстве иностранных работников на новых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке. Как Трутнев сказал в интервью РБК, его беспокоит большое количество иностранцев на строительстве объектов: там работают десятки тысяч человек из Китая, стран бывшего СССР и других стран — тогда как необходимо, чтобы прежде всего россияне работали и получали достойную зарплату.

Он обещал, что это нововведение не затронет действующие проекты, так как есть закон о «дедушкиной» оговорке, не позволяющий ухудшать имеющиеся условия.

Но в отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих. Нам надо, чтобы россияне работали и получали достойную заработную плату. Зачем нам создавать условия для развития экономик окружающих стран? — сказал полпред.

Он добавил, что об этом намерении сначала нужно доложить премьер-министру Михаилу Мишустину, а затем и президенту Владимиру Путину, учитывая, что это большое изменение в регулировании. «Если и председатель правительства, и президент скажут «да», то этот механизм будет вводиться», — говорит Трутнев.

При этом в 2020 г. количество трудовых мигрантов в России резко снизилось: на 22,5%, до 1,795 млн на 30 сентября с 2,316 млн человек годом ранее. Серьезный дефицит кадров испытывает именно строительная отрасль.