Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.12
74,83
91,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Полпред предложил ввести акциз для бизнеса при найме иностранцев. Кого это коснется

Юрий Трутнев
Юрий Трутнев. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«В отношении будущих проектов у меня желание подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы начинали платить за иностранную рабочую силу». Пока идея Трутнева касается Дальнего Востока.

#МИГРАНТЫ#НОВОСТИ

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предлагает ввести акциз для компаний при трудоустройстве иностранных работников на новых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке. Как Трутнев сказал в интервью РБК, его беспокоит большое количество иностранцев на строительстве объектов: там работают десятки тысяч человек из Китая, стран бывшего СССР и других стран — тогда как необходимо, чтобы прежде всего россияне работали и получали достойную зарплату.

Он обещал, что это нововведение не затронет действующие проекты, так как есть закон о «дедушкиной» оговорке, не позволяющий ухудшать имеющиеся условия.

Но в отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих. Нам надо, чтобы россияне работали и получали достойную заработную плату. Зачем нам создавать условия для развития экономик окружающих стран? — сказал полпред.

Он добавил, что об этом намерении сначала нужно доложить премьер-министру Михаилу Мишустину, а затем и президенту Владимиру Путину, учитывая, что это большое изменение в регулировании. «Если и председатель правительства, и президент скажут «да», то этот механизм будет вводиться», — говорит Трутнев.

При этом в 2020 г. количество трудовых мигрантов в России резко снизилось: на 22,5%, до 1,795 млн на 30 сентября с 2,316 млн человек годом ранее. Серьезный дефицит кадров испытывает именно строительная отрасль. 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Где тут причины для ненависти?» Разбираемся, почему Екатеринбург не полюбил Высокинского«Где тут причины для ненависти?» Разбираемся, почему Екатеринбург не полюбил Высокинского
  • В Екатеринбурге появится наземное метро. Оно свяжет Солнечный и Академический с центромВ Екатеринбурге появится наземное метро. Оно свяжет Солнечный и Академический с центром
  • Евгений Куйвашев — о новогоднем локдауне, екатеринбургском метро и своем бессмертииЕвгений Куйвашев — о новогоднем локдауне, екатеринбургском метро и своем бессмертии
  • «2021-й будет годом роста и в мире, и в России. Мы приятно удивлены поведением заемщиков»«2021-й будет годом роста и в мире, и в России. Мы приятно удивлены поведением заемщиков»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.