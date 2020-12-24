Свердловская область обновила рекорд по количеству заболевших за сутки

Оперштаб сообщает, что за сутки 23-24 декабря в регионе подтвердилось 418 случаев коронавирусной инфекции. При этом из больницы выписались 420 свердловчан.

Зафиксированное в последние сутки количество больных является рекордным за все время пандемии. Всего с марта, когда началась эпидемия коронавирусной инфекции, в регионе выявили 55 759 случаев инфицирования, напоминает JustMedia.ru. Из них 48 078 человек были выписаны медиками. За последние сутки число пациентов, которым удалось победить болезнь, составило 420 человек. Смерть от COVID-19 признали в 17 случаях. Общее число умерших от заболевания с начала пандемии — 1393 человека.

На больничных койках находится свыше 8000 пациентов, 616 — в тяжелом состоянии, 355 лечатся в отделениях реанимации, 228 — на аппаратах ИВЛ.

Как писал DK.RU, губернатор области Евгений Куйвашев не планирует вводить жесткие ограничения на передвижение граждан в новогодние праздники. Об этом глава региона заявил на недавней пресс-конференции.

У нас в регионе показатели по заболеваемости не низкие, но ситуация вполне управляемая. Я считаю, что нет предпосылок ужесточать меры, как это сделали власти Санкт-Петербурга — там просто другая эпидобстановка. Однако подчеркну, что введение ограничений будет зависеть от того, как жители будут соблюдать масочный режим. Если ситуация будет развиваться негативно, придется вводить жесткие меры. Но, надеюсь, этого делать не придется, тем более, началась вакцинация. Сам я поставил вакцину еще летом, когда шел второй этап клинических испытаний. Я и еще несколько человек из правительства области. Все чувствовали себя нормально. Могу сказать, что прививка дает мне ощущение безопасности. Может, я даже стал бессмертным, — пошутил губернатор.

Вместе с тем губернатор призвал компании отказаться от традиционных корпоративов. Многие последовали его рекомендациям: новогодний корпоратив будет отменен как минимум у 67% работающих свердловчан, писал DK.RU.

Тем временем оперштаб сообщил, что на Средний Урал поступила новая крупная партия вакцины «Спутник V» — 3 550 доз. Основная часть партии будет распределена между медучреждениями Екатеринбурга. Также «Спутник V» отправят в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхнюю Пышму и другие муниципалитеты. Ожидается, что прививку вакциной из этой партии поставят в том числе уральцам, которые подали соответствующие заявки в рамках тестовой записи через службу 122.