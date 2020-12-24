Умер бывший совладелец сетей «Старик Хоттабыч» и OBI. Он был пионером DIY-рынка в России

Бизнесмен Игорь Сосин скончался в возрасте 53 лет во время отдыха. Он внес огромный вклад в развитие рынка материалов для строительства и отделки дома.

Экс-совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин умер в возрасте 53 лет, пишет РБК со ссылкой на двух знакомых предпринимателя. Бизнесмен скончался во время отдыха на острове Занзибар, причиной смерти стал сердечный приступ, сказали основатель инвесткомпании Falcon Advisers Игорь Кованов и предприниматель Александр Соркин. Весной Игорь Сосин переболел коронавирусом, он лежал в Коммунарке с двусторонней пневмонией.

Сосин в 1994 г. вместе с партнерами открыл сеть магазинов отделочных материалов и товаров для дома «Старик Хоттабыч», из которой вышел в 2002 г. из-за разных взглядов на стратегическое управление. В 2003 г. он начала развивать совместное предприятие с немецкой DIY-сетью OBI, которая стала одним из лидеров рынка в России.

Это трагедия и большая утрата, Игоря, конечно, не заменить, таких людей единицы, это не просто рядовой человек. Настоящий друг, талантливейший предприниматель, — говорит Антон Белогородов, управляющий Only Wine и экс-гендиректор «Эверест Ритейл» Игоря Сосина.

В последние годы Сосин развивал несколько бизнесов, в том числе сеть магазинов одежды Modis и сеть канцелярии и товаров для дома Modi.

В этом году умерли несколько известных предпринимателей и топ-менеджеров, в том числе создатель бренда глазированных сырков «Б.Ю. Александров», президент группы компаний «Ростагрокомплекс» Борис Александров и Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест», принадлежащей миллиардеру Алишеру Усманову.