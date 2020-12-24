Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.12
74,83
91,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Умер бывший совладелец сетей «Старик Хоттабыч» и OBI. Он был пионером DIY-рынка в России

Умер бывший совладелец сетей «Старик Хоттабыч» и OBI. Он был пионером DIY-рынка в России
Автор фото: Gennady Grachev. Иллюстрация: Wikimedia.org

Бизнесмен Игорь Сосин скончался в возрасте 53 лет во время отдыха. Он внес огромный вклад в развитие рынка материалов для строительства и отделки дома.

#НОВОСТИ

Экс-совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин умер в возрасте 53 лет, пишет РБК со ссылкой на двух знакомых предпринимателя. Бизнесмен скончался во время отдыха на острове Занзибар, причиной смерти стал сердечный приступ, сказали основатель инвесткомпании Falcon Advisers Игорь Кованов и предприниматель Александр Соркин. Весной Игорь Сосин переболел коронавирусом, он лежал в Коммунарке с двусторонней пневмонией. 

Сосин в 1994 г. вместе с партнерами открыл сеть магазинов отделочных материалов и товаров для дома «Старик Хоттабыч», из которой вышел в 2002 г. из-за разных взглядов на стратегическое управление. В 2003 г. он начала развивать совместное предприятие с немецкой DIY-сетью OBI, которая стала одним из лидеров рынка в России.

Это трагедия и большая утрата, Игоря, конечно, не заменить, таких людей единицы, это не просто рядовой человек. Настоящий друг, талантливейший предприниматель, — говорит Антон Белогородов, управляющий Only Wine и экс-гендиректор «Эверест Ритейл» Игоря Сосина.

В последние годы Сосин развивал несколько бизнесов, в том числе сеть магазинов одежды Modis и сеть канцелярии и товаров для дома Modi.

В этом году умерли несколько известных предпринимателей и топ-менеджеров, в том числе создатель бренда глазированных сырков «Б.Ю. Александров», президент группы компаний «Ростагрокомплекс» Борис Александров и Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест», принадлежащей миллиардеру Алишеру Усманову.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ничего, что мы по обычной связи?» Предполагаемый отравитель Навального раскрыл детали«Ничего, что мы по обычной связи?» Предполагаемый отравитель Навального раскрыл детали
  • Евгений Куйвашев — о новогоднем локдауне, екатеринбургском метро и своем бессмертииЕвгений Куйвашев — о новогоднем локдауне, екатеринбургском метро и своем бессмертии
  • Рокировка продолжается. Куйвашев официально позвал Высокинского в правительствоРокировка продолжается. Куйвашев официально позвал Высокинского в правительство
  • В Екатеринбурге появится наземное метро. Оно свяжет Солнечный и Академический с центромВ Екатеринбурге появится наземное метро. Оно свяжет Солнечный и Академический с центром
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.