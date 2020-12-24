Разумное планирование: представьте, как и когда в вашей жизни рухнет все

Представлять счастливую жизнь с прекрасной работой и дружной семьей легко и приятно. Но часто ли так бывает на самом деле? Продумайте, как рушатся все ваши проекты, это реально помогает.

Крис Бейли, автор блога A Life of Productivity, рассказал, как не провалить новое дело. Он предлагает использовать концепцию «премортем».

— Вы, вероятно, знакомы с идеей анализа «постмортем» — сеанса подведения итогов, который происходит после того, как вы завершили проект. Если проект пошел не так, как планировалось, это шанс понять, что именно произошло и как не допустить этого в следующий раз.

Но бывает и анализ «премортем». Они похожи, за исключением того, что в постмортем-анализе вы разбираете детали после завершения проекта, а в случае с анализом премортем думаете о том, что может пойти не так, прежде чем проект начнется — то есть предвидеть проблемы до того, как они возникнут.

Сделать такой анализ не так уж сложно:

1. Определите проекты, которые вы хотите реализовать по-настоящему хорошо

Они могут быть какими угодно: большими или маленькими, индивидуальными или командными проекты, это может быть что угодно, что происходит у вас дома или в офисе. Вы можете провести премортем для проектов, которые еще не начались или которые на полпути к завершению.

2. Представьте, как эти проекты терпят неудачу

Представляйте, что проекты, которые вы определили на первом этапе, катастрофически провалились. Спросите себя: что пошло не так, что привело к такому провалу?

Это упражнение может показаться гнетущим, но оно поможет предвидеть все, что может пойти не так, а затем выработать стратегию того, как избежать таких неудач.

Плохих сценариев всегда бывает много, и все эти катастрофические ситуации рано или поздно могут случиться с вами. Чтобы их продумать, стоит завести список «что может пойти не так» и пополнять его в течение нескольких дней, когда в голову приходят новые идеи. Это поможет, когда дело дойдет до третьего шага.

И не забудьте спросить у других людей, которые причастны к вашим делам, как они видят наихудшие сценарии.

3. Составьте план повышения устойчивости проектов

Теперь, когда вы сформулировали, что может пойти не так, как надо, сделайте все возможное, чтобы это не стало реальностью. Посмотрите на составленные вами списки и подумайте, что можно сделать по-другому. Используйте эти идеи, чтобы скорректировать план или график работы и повысить шансы на успех.

Премортем-анализ — это путь к более тщательному и продуманному планированию, который принесет массу пользы для вашего проекта.

Читайте также: Перспектива часто там, над чем все смеются. Принципы выбора бизнеса для вложений