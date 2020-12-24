2020 год добил здравницы страны. Часть превратят в отели, что будет с остальными — вопрос

Санаторно-курортная отрасль переживает не лучшие времена. Ожидаемо просели доходы, но страшно то, что здравницы не сумели накопить средств на первый квартал следующего года — традиционно низкий сезон.

2020 год предсказуемо заканчивается для санаторно-курортной отрасли негативно. Общее время, проведенное гражданами в здравницах, снизится на треть, а совокупные доходы — минимум на 20%, пишет «Коммерсантъ». Санатории и профилактории пострадали больше всего из-за ставки на старшее поколение и дополнительных требований для гостей по профилактике COVID-19. Исправить ситуацию будет сложно, констатируют эксперты.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), в этом году в здравницах побывали 3,5-4 млн человек, это сокращение рынка примерно на 33%, до 41 млн человеко-дней (число дней, которые туристы в этом году суммарно провели в здравницах).

В 2019 году, по расчетам ассоциации, совокупный EBIT (прибыль до налогообложения и выплаты процентов по кредитам) отрасли оценивался в 2,8 млрд руб., это на 16% выше аналогичного за 2018 год.

В АОТ поясняют, что весомый вклад в текущий спад отрасли внес второй квартал 2020 года, когда загрузка санаторно-курортных учреждений была практически нулевой. Хотя курортный сезон формально начался в июне, большинство регионов открылись для туристов только к июлю. В августе за счет эффекта отложенного спроса, по расчетам АОТ, загрузка здравниц резко выросла: например, в Крыму она достигала 90%.

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Сергей Ромашник, гендиректор туроператора «Дельфин», уточнил, что загрузка санаториев упала сильнее, чем обычных отелей. В объектах, которые делают ставку именно на медицинские услуги для туристов, загрузка оказалась на 50% меньше, чем годом ранее.

Это объясняется в том числе тем, что для поосещения многих профилакториев и санаториев требуется справка об отсутствии COVID-19, что не нравится туристам.

Кроме того, здравницы работают с аудиторией старшего возраста, сократившей число поездок,— поясняет он.

Третьим фактором Ромашкин называет сравнительно высокую среднюю стоимость бронирования: для здравниц она составляет в среднем 52 тыс. руб., а отелей в Сочи и Крыму — 30 тыс. руб.

Восстановиться здравницам, судя по всему, будет непросто. Преимущество есть у тех, кто расположен у моря, ведь они могут начать работать как обычные отели.

В АОТ отмечают, что еще более сложным, чем этот год, для санаторно-курортной отрасли может стать первый квартал будущего года — период традиционно низкого спроса на услуги здравниц. В текущем году многим санаториям не удалось накопить дополнительных средств, которые обычно расходуются на текущую деятельность в низкий сезон и на проведение ремонтных работ. Медицинский директор АОТ Михаил Данилов считает, что определяющим фактором для здравниц в следующем году будет санитарная обстановка: если заболеваемость пойдет на спад, им удастся выйти на 80–90% от показателей 2019 года.

В самих здравницах настрой пока более позитивный. Управляющий акционер «Лаго-Наки» Татьяна Мамонтова отмечает, что ее заведению, скорее всего, не придется сокращать персонал: объект сконцентрировался на лечебных программах, спрос на которые остался высоким. Гендиректор санатория «Заполярье» Сергей Меренков поясняет, что объект с нового года выводит часть функций (кадровое делопроизводство, бухгалтерская отчетность, IT-сопровождение) на аутсорсинг.