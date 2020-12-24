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Власти нашли замену Галине Кулаченко

Власти нашли замену Галине Кулаченко
Иллюстрация: Яндекс.карты

Министерство финансов Свердловской области возглавит бывший замминистра Александр Старков. Пока он будет работать в качестве исполняющего обязанности.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Известно, что кандидатуру своего преемника экс-министр финансов Галина Кулаченко подготовила и согласовала лично. В отличие от самой Кулаченко, которая не только занимала пост министра финансов Свердловской области в течение 8,5 лет, но и была заместителем губернатора, у нового глава ведомства такого статуса не будет.

Окончательно нового руководителя регионального минфина утвердят в первые недели 2021 г. Как сообщал на пресс-конференции губернатор области Евгений Куйвашев, кандидатура претендента вначале должна быть согласована с федеральным Минфином, после этого ее должны утвердить депутаты областного законодательного собрания.

Александру Старкову 44 года, в региональном минфине он работает с 2011 г. На посту заместителя министра финансов осуществлял координацию деятельности отдела автоматизации бюджетного процесса, а также отделов обслуживания лицевых счетов и учета бюджетных обязательств.

Напомним, Галина Кулаченко отработала последний день в должности вчера, 23 декабря. Уход в отставку был ее личным желанием. Как писал DK.RU, губернатор высоко оценивал работу Кулаченко.

Галина Кулаченко впервые заговорила о своем уходе еще весной. Но началась пандемия, надо было довести до финала принятие бюджета. Галина Максимовна — специалист высочайшего класса. Она ни на день не уходила с работы, когда началась пандемия. Тогда надо было принимать решения о финансовых маневрах, переброске средств, подготовке мер поддержки с выходом на Заксобрание. Всем этим она занималась. Теперь, когда с бюджетом все понятно, она опять напомнила о том, что хочет уйти. Я принял ее заявление, — сообщил Евгений Куйвашев.

Автор: Инна Вейн
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