Свердловский губернатор объявил 31 декабря нерабочим днем

Новогодние выходные в Свердловской области начнутся на день раньше: глава региона подписал распоряжение о том, что последний день года будет выходным. Трудовые часы надо будет отработать 26 декабря.

Решение Евгения Куйвашева связано с рекомендацией президента Владимира Путина, который 23 декабря на заседании Госсовета предложил всем субъектам РФ объявить последний день года нерабочим.

31-го уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, — прокомментировал свою рекомендацию президент.

О своем решении последовать совету Путина Евгений Куйвашев объявил на заседании правительства.

По предложению фракции «Единая Россия» в Госдуме, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем, — сообщил свердловский губернатор.

Он также рекомендовал органам госвласти, местного самоуправления и подведомственным им учреждениям перенести сделать рабочей ближайшую субботу — чтобы не терять рабочие часы.

Документ не касается частных организаций и компаний, они сами должны принять решение о режиме работы.

Напоминаем, что еще 18 декабря глава Свердловской области написал в свом Instagram, что 31 декабря останется рабочим днем.

Взвесив все «за» и «против», решили не принимать специальных решений по переносу выходного дня государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России.

Как и в этот раз, тогда губернатор заявил, что руководители коммерческих структур могут самостоятельно принимать решение о переносе выходного дня, сообщал DK.RU.

Между тем компания HeadHunter провела опрос среди работодателей Свердловской области. Выяснилось, что уйти на выходной 31 декабря планируют только 28% компаний. Как сообщила служба исследований сервиса по поиску работы, 30% опрошенных заявили, что будут на работе полный день, а 17% компаний будут работать в режиме сокращенного дня. Кроме того, 25% респондентов пока не знают, будут ли работать 31 декабря.

Те, кто точно будет работать, преобладают в сферах «Безопасность», «Банки» и «Добыча сырья», а те, для кого 31 декабря станет выходным днем — в сферах «Наука, образование» и «Маркетинг, реклама».