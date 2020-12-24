Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.12
75,45
91,98
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловский губернатор объявил 31 декабря нерабочим днем

Свердловский губернатор объявил 31 декабря нерабочим днем
Иллюстрация: Департамент информационной политики Свердловской области

Новогодние выходные в Свердловской области начнутся на день раньше: глава региона подписал распоряжение о том, что последний день года будет выходным. Трудовые часы надо будет отработать 26 декабря.

#НОВЫЙ ГОД#ВЛАСТИ#НОВОСТИ

Решение Евгения Куйвашева связано с рекомендацией президента Владимира Путина, который 23 декабря на заседании Госсовета предложил всем субъектам РФ объявить последний день года нерабочим.

31-го уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, — прокомментировал свою рекомендацию президент.

О своем решении последовать совету Путина Евгений Куйвашев объявил на заседании правительства.

По предложению фракции «Единая Россия» в Госдуме, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем, — сообщил свердловский губернатор.

Он также рекомендовал органам госвласти, местного самоуправления и подведомственным им учреждениям перенести сделать рабочей ближайшую субботу — чтобы не терять рабочие часы.

Документ не касается частных организаций и компаний, они сами должны принять решение о режиме работы.

Напоминаем, что еще 18 декабря глава Свердловской области написал в свом Instagram, что  31 декабря останется рабочим днем.

Взвесив все «за» и «против», решили не принимать специальных решений по переносу выходного дня государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России.

Как и в этот раз, тогда губернатор заявил, что руководители коммерческих структур могут самостоятельно принимать решение о переносе выходного дня, сообщал DK.RU. 

Между тем компания HeadHunter провела опрос среди работодателей Свердловской области. Выяснилось, что уйти на выходной 31 декабря планируют только 28% компаний. Как сообщила служба исследований сервиса по поиску работы, 30% опрошенных заявили, что будут на работе полный день, а 17% компаний будут работать в режиме сокращенного дня. Кроме того, 25% респондентов пока не знают, будут ли работать 31 декабря.

Те, кто точно будет работать, преобладают в сферах «Безопасность», «Банки» и «Добыча сырья», а те, для кого 31 декабря станет выходным днем — в сферах «Наука, образование» и «Маркетинг, реклама».

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ничего, что мы по обычной связи?» Предполагаемый отравитель Навального раскрыл детали«Ничего, что мы по обычной связи?» Предполагаемый отравитель Навального раскрыл детали
  • Евгений Куйвашев — о новогоднем локдауне, екатеринбургском метро и своем бессмертииЕвгений Куйвашев — о новогоднем локдауне, екатеринбургском метро и своем бессмертии
  • Рокировка продолжается. Куйвашев официально позвал Высокинского в правительствоРокировка продолжается. Куйвашев официально позвал Высокинского в правительство
  • В Екатеринбурге появится наземное метро. Оно свяжет Солнечный и Академический с центромВ Екатеринбурге появится наземное метро. Оно свяжет Солнечный и Академический с центром
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.