Появился федеральный претендент на концессию электротранспорта в Екатеринбурге

Компания «Мовиста Регионы» подписала соответствующее соглашение с Минэкономразвития РФ, федеральным Агентством инвестиционного развития и правительством Свердловской области.

Подписанный документ не определяет, что подписавший его инвестор будет концессионером, рассказали в пресс-службе «Мовиста Регионы».

Это соглашение устанавливает гарантии в том случае, если концессионное соглашение будет заключено с инвестором. Никаких преференций для заключения концессионного соглашения документ не дает, — уточнили представители компании.

Полное название подписанного документа — Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оно предусматривает фиксирующие условия по землепользованию и налогам, а также возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру. В течение пяти лет им могут возместить до 50% расходов, в течение 10 лет — до 100% затрат.

В пресс-службе «Мовиста Регионы» сообщили, что указанный в соглашении общий объем инвестиций составит 58,1 млрд руб. Из них собственные средства компании — 5,1 млрд руб., еще 30,1 млрд руб. — грант федерального правительства. Оставшиеся 23,3 млрд руб. «Мовиста Регионы» планирует получить за счет банковских займов.

Инвестиции будут направлены на строительство, реконструкцию и эксплуатацию системы городского элетротранспорта в 2021-2040 гг. Компания планирует построить новые трамвайные линии, реконструировать депо, обновить подвижной состав и улучшить маршрутные сети,— рассказали в компании (цитата по «Ъ»).

Проект планируется реализовывать в форме муниципально-частного партнерства (МЧП) после прохождения конкурсных процедур. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит перевезти в течение 15 лет около 4 млрд пассажиров.

Напомним, концессия предусмотрена транcпортной реформой, о которой уже несколько лет говорят власти города. Как рассказывал DK.RU, в сентябре 2020 г. была представлена новая транспортная схема Екатеринбурга. Согласно документу, управление подвижным составом планируется передать в концессию — частные структуры должны будут обновить парк. Также предлагалось поднять стоимость проезда до 32 руб. и ввести единый проездной. Заместитель мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов рассказал, что тарифную сетку будут пересматривать уже в 2021 г., при этом чиновники могут изменить планы по повышению стоимости проезда.

Ранее DK.RU сообщал, что областные власти поддержали инициативу по созданию нового автобусного перевозчика в городе. На концессию по электротранспорту претендуют три компании — «Уралтрансмаш» (входит в НПК «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»), «Трансмашхолдинг» (бенефициары этой компании — президент УГМК Искандер Махмудов и член совета директоров УГМК Андрей Бокарев) и «Группа Синара».

Губернатор Евгений Куйвашев на прошедшей 22 декабря пресс-конференции заявил, что общественный транспорт Екатеринбурга передадут в частные руки в рамках государственно-частного партнерства в 2021 г.

Заявки уже подаются. Рассчитываем, что в следующем году выйдем на финальное заключение договора. Это будет совершенно открытый конкурс, — сказал глава региона.

ООО «Мовиста Регионы» образовано в октябре 2020 г. как одно из подразлелений «Группы Мовиста». Бенефициар Группы — Андрей Бокарев, который также является бенефициаром АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) — одного из крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта.