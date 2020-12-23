67% уральских компаний отказываются от корпоративов на Новый год

Большинство компаний изменили планы на проведение предновогодних вечеринок из-за пандемии коронавируса. Вслед за рестораторами и ивентщиками по цепочке страдают бизнесы из сферы услуг.

Новогодний корпоратив будет отменен как минимум у 67% работающих свердловчан, к таким выводам после опроса пришли эксперты Службы исследований hh.ru.

42% сотрудников компаний, в которых новогоднего корпоратива точно не будет, отметили, что у них на работе в принципе не принято праздновать Новый год, а вот 58% признались, что отказались от вечеринки из-за пандемии. Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова рассказала:

Независимо от того, будет корпоратив или нет, в большинстве компаний Среднего Урала сотрудники намереваются сделать друг другу подарки: всего 30% опрошенных сообщили, что у них вообще нет подобной традиции — и это самый низкий показатель в стране. 41% делают друг другу подарки по желанию, 15% играют в «Тайного Санту». Еще 16% рассказали, что их начальство дарит подарки всем подчиненным.

О том, что корпоратив точно будет, рассказали только 12% респондентов из Свердловской области.

О массовой отмене корпоративов ранее рассказывала владелица ивент-агентства Red Pepper Events Динара Кексина:

Традиционно выручка декабря покрывала два-три месяца, по крайней мере, январь мы точно закрывали. Сейчас же компании отказываются от корпоративов: примерно четыре из пяти мероприятий отменяются. Бюджеты замораживаются и переносятся. Поскольку массовых корпоративов в этом году не будет, это плохо не только для нашей отрасли. Дальше по цепочке страдают и другие бизнесы: раз не будет корпоративов, значит, никто не будет наряжаться, делать прически, краситься и так далее.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал бизнес отказаться от ежегодных корпоративов из-за сложной эпидемиологической ситуации. Он отметил, что в бюджетных организациях предновогодние празднования точно будут отменены. Такое решение власти приняли из-за роста количества новых случаев коронавируса.

Как сообщает JustMedia.ru, в Свердловской области за сутки подтвердилось 402 случая коронавируса. Из них 165 заболевших — жители Екатеринбурга. Общее число инфицированных с начала пандемии — 55 341 человек.

За сутки на Среднем Урале подтверждена смерть 16 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии зарегистрировано 1 376 летальных исходов.