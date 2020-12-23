Полный привод, высокий клиренс, цена до 500 000 рублей. РЕЙТИНГ машин для зимы в России

Зимой важно, чтобы машина была похожа на всепроходимый танк. В салоне при этом должно быть тепло и комфортно, а цена должна радовать кошелек. Модели б/у, на которые стоит обратить внимание.

Зима в России переживается куда комфортнее с автомобилем с полным приводом. Эксперты портала PROКроссовер составили рейтинг машин для зимы с полным приводом и по цене до 500 000 рублей.

1 место. Suzuki SX 4

Хотя автомобилю стоимостью до полумиллиона и будет уже 10-12 лет, на рынке можно найти крепкие и надежные варианты. А с системой полного привода и достаточно высоким клиренсом выезд из заснеженного двора станет простейшей задачей.

2 место. Nissan X-Trail

Машина по цене до 500 000 рублей вновь будет уже не молода, но варианты есть. Главное изучить все слабые стороны и найти правильного механика, в целом же этот кроссовер отлично подходит для российских зим.

3 место. Renault Duster

Французский кроссовер на полном приводе получил большую популярность как раз благодаря своей неприхотливости и умению ездить по легкому бездорожью, в том числе и в зимних условиях.

4 место. Audi A6

Эту модель по такой цене непросто, скорее всего это будет машина, которой больше 15 лет. Но полный привод и хорошо настроенная подвеска позволят чувствовать себя не только комфортно, но и безопасно.

5 место. Subaru Impreza

При правильной эксплуатации оппозитный мотор может служить верой и правдой десятки лет. Легендарный полный привод и надежность могут выручить в самых сложных ситуациях.

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