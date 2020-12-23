VIP-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд руб. в Pre-IPO фонд

ВТБ Капитал Инвестиции завершили новый этап привлечения средств в ЗПИКФ «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд», предназначенный для квалифицированных инвесторов.

В рамках дополнительной эмиссии клиенты банка вложили в фонд свыше 1,5 млрд руб. Основная часть средств пришлась на клиентов Private Banking ВТБ. Фонд инвестирует средства в успешные технологические быстрорастущие компании с планами по выходу на IPO или продаже стратегическому инвестору в ближайшие 2-4 года. Потенциальная доходность по инструменту может составить свыше 30% годовых.

Средства привлекались с середины ноября. Это уже третья допэмиссия фонда. Он был создан в апреле 2019 г. На первом этапе в него было привлечено более 1 млрд рублей, на втором — в феврале-марте 2020 г. — еще порядка 900 млн руб., третий этап стал рекордным, превысив внутренние ожидания более, чем на 50%. К настоящему моменту СЧА фонда составляют 4 млрд руб. В дальнейшем предполагается провести еще 2-3 доп.эмиссии в Фонд в ближайшие 2 года. Максимальный размер фонда может составить до 10 млрд рублей. Фонд зарегистрирован с общим сроком жизни восемь лет.

В условиях снизившихся процентных ставок мы видим значительный рост спроса на инвестиционные продукты. Через фонд мы предоставляем нашим клиентам альтернативную возможность для инвестирования средств с высокой доходностью и адекватными рисками. При этом мы участвуем в росте новых отраслей российской экономики, развитии качественных компаний, у которых есть амбиции провести в дальнейшем публичные размещения. Возможности для инвестиций обширны: мы видим более 50 компаний, подходящих под инвестиционные параметры фонда. В настоящее время рассматривается ряд перспективных бизнесов для совершения сделок, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Многие компании в последнее время откладывали свои планы по выходу на IPO, что сформировало отложенное предложение готовых к IPO качественных проектов, добавляет старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

На фоне снижения ставок по депозитам и растущего интереса наших клиентов к инвестированию (во время пандемии инвестиционный портфель Private Banking ВТБ увеличился на 450 млрд рублей и превысил 1 трлн рублей) и благодаря грамотному премаркетингу перед стартом продаж ЗПИФ «Pre-IPO» стал очень привлекательной и своевременной идеей, — говорит спикер.

Паи Фонда залистингованы на Московской бирже в секторе «Рынок инвестиций и инноваций» и обеспечивают освобождение от налога на прибыль/НДФЛ при реализации паев Фонда.