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VIP-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд руб. в Pre-IPO фонд

VIP-клиенты ВТБ вложили 1,5 млрд руб. в Pre-IPO фонд
Иллюстрация: ВТБ

ВТБ Капитал Инвестиции завершили новый этап привлечения средств в ЗПИКФ «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд», предназначенный для квалифицированных инвесторов.

В рамках дополнительной эмиссии клиенты банка вложили в фонд свыше 1,5 млрд руб. Основная часть средств пришлась на клиентов Private Banking ВТБ. Фонд инвестирует средства в успешные технологические быстрорастущие компании с планами по выходу на IPO или продаже стратегическому инвестору в ближайшие 2-4 года. Потенциальная доходность по инструменту может составить свыше 30% годовых.

Средства привлекались с середины ноября. Это уже третья допэмиссия фонда. Он был создан в апреле 2019 г. На первом этапе в него было привлечено более 1 млрд рублей, на втором — в феврале-марте 2020 г. — еще порядка 900 млн руб., третий этап стал рекордным, превысив внутренние ожидания более, чем на 50%. К настоящему моменту СЧА фонда составляют 4 млрд руб. В дальнейшем предполагается провести еще 2-3 доп.эмиссии в Фонд в ближайшие 2 года. Максимальный размер фонда может составить до 10 млрд рублей. Фонд зарегистрирован с общим сроком жизни восемь лет.

В условиях снизившихся процентных ставок мы видим значительный рост спроса на инвестиционные продукты. Через фонд мы предоставляем нашим клиентам альтернативную возможность для инвестирования средств с высокой доходностью и адекватными рисками. При этом мы участвуем в росте новых отраслей российской экономики, развитии качественных компаний, у которых есть амбиции провести в дальнейшем публичные размещения. Возможности для инвестиций обширны: мы видим более 50 компаний, подходящих под инвестиционные параметры фонда. В настоящее время рассматривается ряд перспективных бизнесов для совершения сделок, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

 Многие компании в последнее время откладывали свои планы по выходу на IPO, что сформировало отложенное предложение готовых к IPO качественных проектов, добавляет старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

На фоне снижения ставок по депозитам и растущего интереса наших клиентов к инвестированию (во время пандемии инвестиционный портфель Private Banking ВТБ увеличился на 450 млрд рублей и превысил 1 трлн рублей) и благодаря грамотному премаркетингу перед стартом продаж ЗПИФ «Pre-IPO» стал очень привлекательной и своевременной идеей, — говорит спикер.

Паи Фонда залистингованы на Московской бирже в секторе «Рынок инвестиций и инноваций» и обеспечивают освобождение от налога на прибыль/НДФЛ при реализации паев Фонда.

Справка

 
Привлеченные в фонд средства инвестируются в перспективные высокотехнологичные компании с устойчивой финансовой моделью. Каждая из сделок, осуществляемых фондом, предполагает инвестиции в диапазоне от 0,5 до 1,5 млрд рублей за долю 5-33% в компании. В настоящий момент фонд уже инвестировал в три компании. В конце прошлого года была совершена инвестиция в GetTransfer, международный cервис онлайн-заказа трансферов по модели аукциона, охватывающий более 160 стран мира. В начале 2020 г. — в ГК ЕЮС (Европейская Юридическая Служба), в которую входят сервисы дистанционной юридической поддержки, помощи на дорогах «Ультра24», поддержки e-commerce «LegalBox», «Теледоктор24», налоговый консультант «Налогия», проверка контрагентов и другие сервисы для B2C и B2B рынков. Осенью 2020 г. Pre-IPO фонд приобрел долю в капитале GetCourse, платформе для создания и проведения онлайн-курсов, тренингов, консультаций. Сегодня это абсолютный лидер российского рынка: свыше 70% российских онлайн школ работают на платформе GetCourse.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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