«Вы играете не в тот театр». Что делать, если вы не понимаете, что творится вокруг?

Не можете понять, что творится в офисе или почему в мире (судя по новостям) все словно сошли с ума? Сет Годин уверен, что знает, как разобраться в этом и найти-таки объяснение многому.

Сет Годин, один из известнейших маркетологов современности, уверен, что все люди играют в одну из двух игр. Важно только понять, в какую. Вот что он пишет:

— Профессиональный спорт часто превращается в игру о статусе и доминировании. Коррида, борьба и даже хоккей — все там вертится вокруг того, кто побеждает, кто проигрывает и кто главный.

Одновременно это театр единства. Болельщиков заводит и общность, и противостояние. При этом всегда есть инсайдеры и аутсайдеры, есть правильный и неправильный пути.

Когда чемпион по сумо нарушает протокол, зрители недовольны. Когда вы сидите на стадионе среди других болельщиков любимой команды, вы чувствуете принадлежность к чему-то большему, хотя сами на лед не выходите.

То же самое с музыкой. Чувство общности с исполнителем, знакомая мелодия по радио, аудитория, которая знает, что между частями симфонии нельзя аплодировать. Одновременно это и доминирование дирижера, получившего блестящее музыкальное образование и привносящего свою страсть и волю в исполнение.

Один из способов понять, что происходит в офисе и о чем говорят в новостях — увидеть события через эту призму.

Театр общности возникает, когда появляется групповое мышление, когда мы задаемся вопросом, что другие подумают о новой идее, когда мы изо всех сил стараемся играть в долгую игру и быть добрыми и внимательными. «Такие люди, как мы, делают так».

Рядом с театром общности всегда есть театр доминирования, когда кто-то срезает углы, чтобы получить долю на рынке, или оскорбляет коллег на собрании. Это приводит к усилению кланов и стереотипов. «Я победитель».

Общность — это бесконечная игра, направленная на построение культуры, самодостаточности, сотрудничества и устойчивости.

Доминирование — это также инстинкт, который часто можно распознать у многих успешных видов. Когда игра, в которую мы играем, поощряет доминаторов, этот инстинкт становится сильнее.

Если вы живете в определенном режиме, хочется верить, что других просто нет. Но, в зависимости от того, к какой культуре вы принадлежите, какой билет вы вытянули, какая маска на вас сейчас, вы можете не видеть того, что видят другие.

Для того, чтобы синхронизироваться с другими, нужна эмоциональная работа по изменению состояния. И она начинается задолго до того, как мы начинаем пользоваться словами и рациональными концепциями. Если есть сомнения, стоит подумать — возможно, у других людей свой театр, не тот, что у вас.

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