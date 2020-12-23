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Федералы наступают. ЦИАН выкупил крупнейший на Урале сервис по продаже недвижимости

Федералы наступают. ЦИАН выкупил крупнейший на Урале сервис по продаже недвижимости
Иллюстрация: N1.RU

По итогам сделки федеральный гигант планирует укрепить свои позиции в Екатеринбурге и Новосибирске. Ранее Hearst Shkulev Group продал еще один отраслевой проект.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Крупнейший сервис по поиску недвижимости в России ЦИАН купил платформу N1.RU, которая владеет сервисами для поиска недвижимости в Сибири и на Урале. Сумма сделки не раскрывается.

В пресс-службе компании ЦИАН уточнили, что покупка должна укрепить позиции сервиса в регионах России. В частности, компания планирует выйти на первое место по количеству пользователей в Екатеринбурге и Новосибирске.

N1.RU входит в компанию HSD RN BV, которое является подразделением холдинга Hearst Shkulev Group.

На платформе размещено более 250 тыс. объявлений, ежемесячная аудитория — около 2 млн уникальных пользователей. Кроме сайта N1.RU компания объединяет проекты «НГС.Недвижимость» (Новосибирск), «Е1.Недвижимость» (Екатеринбург), МЛСН (Омск), DomChel (Челябинск), «Жилком» (Красноярск), а также разделы объявлений по продаже и аренде недвижимости на 20 региональных сайтах. В компании работает более 200 сотрудников.

Генеральный директор ЦИАН Максим Мельников прокомментировал сделку:

Мы давно наблюдали за компанией N1. Сейчас интересы покупающей и продающей стороны совпали к обоюдной выгоде. ЦИАН рассматривает различные варианты органического и неорганического роста, которые позволят укрепить наше положение в регионах и помочь нашим клиентам и пользователям более эффективно решать задачи, связанные с поиском и реализацией недвижимости.

Ранее Hearst Shkulev договорился о продаже еще одного отраслевого проекта — сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру». За 3,5 млрд руб. его купит компания HeadHunter, закрыть сделку планируют до января 2021 г. «Зарплата.ру» является одним из крупнейших сервисов онлайн-рекрутмента в регионах Урала и Сибири, сообщал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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