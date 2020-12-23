В Екатеринбурге появится наземное метро. Оно свяжет Солнечный и Академический с центром

Ранее городские власти планировали запустить «Ласточку» до деревни Универсиады, однако теперь планы по развитию городских электричек расширились.

Свердловская железная дорога раскрыла подробности по развитию линий городской электрички в Екатеринбурге, которая может стать аналогом наземного метро, пишет ЕАН.

В пресс-службе ведомства сообщили, что перспективным маршрутом является Юго-Западный железнодорожный обход, который может объединить с центральной частью города микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, а также ВИЗ-Правобережный:

На новых маршрутах городской электрички планируется использовать электропоезда «Ласточка». Концепция предполагает создание транспортно-пересадочных узлов и комфортных остановочных пунктов, увязанных с другими видами общественного транспорта, — пояснили в пресс-службе.

Также в СвЖД рассматривают вариант запустить «Ласточки» в города-спутники: Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Сысерть и Березовский.

Ранее DK.RU рассказывал, что наземное метро планируют проложить в деревню Универсиады, которую к 2023 г. построят около МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В пресс-службе Свердловской железной дороги подтверждают эти намерения, там отмечают, что в планах действительно есть развитие транспортного обслуживания района Новокольцовский, а также объединение в единую транспортную сеть международного аэропорта Кольцово и логистических центров, расположенных вдоль Кольцовского тракта.

Добавим, ранее о планах развивать наземное метро заявлял замглавы Екатеринбурга по вопросам транспорта, благоустройства и экологии Алексей Бубнов. Он рассказывал, что на данный момент городские власти находятся на стадии подписания соглашения с СвЖД.