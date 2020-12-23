«2021-й будет годом роста и в мире, и в России. Мы приятно удивлены поведением заемщиков»

«С точки зрения изменения предпринимательской среды мы потеряли годы: у нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства». Чего ждет от 2021 г. Петр Авен и почему он оптимистичен.

Этот год в целом не был тяжелым для российских банков, но поделил их на технологически развитые и отстающие, и дальше разница между ними будет нарастать, считает председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. В интервью РБК он рассказал, почему оптимистично смотрит в 2021 г., но последнее десятилетие можно считать потерянным для предпринимательства. Выбрали главное из материала.

Я вообще оптимист, мне кажется, что мы сейчас выходим в восстановительный рост, будущий год будет годом роста и в мире, и в России. Поэтому для банковского сектора я вообще не вижу особенно угроз у нас в стране, — говорит банкир.

Пандемия закончится к следующему лету, с началом массовой вакцинации, уверен Авен, он считает, что массовых закрытий производств не будет.

Вместе с тем правительству, которое в целом адекватно отреагировало на коронакризис, стоило более активно использовать средства Фонда национального благосостояния для прямой поддержки граждан — направление их на различные инвестиционные проекты не совсем эффективно.

«Низкая инфляция — это и низкие ставки по вкладам. К этому придется привыкать и нам»

С 2013 г. экономическая модель в России достаточно фундаментально трансформировалась, ее главная характеристика теперь — таргетирование инфляции.

В условиях подавления инфляции все страны испытывали временные проблемы с экономическим ростом. Поэтому можно было ожидать, что замедление роста произойдет и у нас, — считает Авен.

Однако уровень инвестиций в 20% ВВП для России недостаточен, он не обеспечивает экономический рост, к тому же за эти годы долг российских компаний остался на уровне 60% ВВП — это плохой результат с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок.

Петр Авен: «Бизнес не может быть в политике. Я иду в политику — страдают мои работники»

И что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы: у нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас — 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%. Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными, — подчеркивает г-н Авен.

Заемщики в основном исправно платили по кредитам: Авен признался, что в банке «приятно удивлены их поведением» и практически не увидели фундаментального увеличения просрочки ни в корпоративном секторе, ни в розничном. Сегодня банкир не видит оснований для ужесточения кредитования.

Вместе с тем некоторые банки оказались не готовы к вызовам этого года с точки зрения цифровой трансформации. Маленькие игроки, у которых нет ресурсов на технологическое развитие, будут все больше отставать от технологически развитых, и новая волна ухода с рынка традиционных банков весьма возможна.

Разговоры о продаже Альфа-банка неактуальны, к тому же акционеры не получают таких предложений, говорит Петр Авен: