«Где тут причины для ненависти?» Разбираемся, почему Екатеринбург не полюбил Высокинского
«Отопление включают, снег вывозят, город перестал быть Грязьбургом. Что еще? Гордума брыкается? Так это демократия, детка. Со строителями посрался? Ну, было из-за чего. Где косяки масштаба "долой"?».
Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:
— Не зашел Высокинский Екатеринбургу. Не понравился. Это факт.
Я расстроен. Сейчас coming out: мы знакомы давно, еще с мэрии, и я к нему очень хорошо отношусь. Вот просто по-человечески хорошо. Совпадаем, возраст, взгляды. Когда его выбрали, я сказал: «Ну вот, дожили, когда мэр города на «ты» и «Саша».
Но не зашел.
Местами до ненависти.
Давайте попробуем разобраться, почему.
Понятно, что массовое сознание у нас подростковое или даже preteen — того возраста, когда скажи в классе слово «жопа», и все, урок сорван. Но попробуем побыть взрослыми, хоть ненадолго.
Конечно, сыграло то, что он не прошел прямые выборы. Да, избрание Высокинского депутатами гордумы стало итогом электоральной бойни на выборах гордумы, в ходе которой губернаторская команда снесла старую городскую команду. Которую, в лице Тунгусова и Якоба, ненавидели те же прекрасные горожане, которые немедленно возненавидели Высокинского. Но это все в незамутненных мозгах этих прекрасных горожан, уверенных, что мэра назначила какая-то комиссия, не отразилось.
Первый ляп случился в первый же месяц, когда городская дума проголосовала за повышение зарплаты сотрудникам мэрии — и Высокинскому, разумеется, тоже. Проголосовали потому, что, видимо, знали что-то о роли конвертов при прежней администрации. И тут же проголосовали обратно, потому что прилетел окрик из Москвы, которая вообще не понимала, что происходит, а объяснять и отстаивать свое же решение у городских депутатов самоуважения не хватило. Но по факту — первый прокол — в массовое сознание ушло: «новый мэр тут же попытался поднять себе зарплату».
А громкие крики «В отставку!» начались, если не ошибаюсь, после истории с укладкой гранитной плитки под снегом. Эта плитка стала вдруг главной проблемой города, в интернете просто визг стоял.
Притом, что:
- Нам же не нравится, что «бехатон» часто меняют, и логика «дороже, но на века» очевидно имеет право на существование.
- Плитку клал не Высокинский, а подрядчик, выигравший конкурс. И да, он лажанулся, не сумев купить весь объем в срок — оказывается, плитку надо за год заказывать, не знали, не было опыта.
- Но 95% работ было сделано до морозов.
- Все специалисты говорили, что укладывать под снегом можно, и весной она не «поплывет», а то, что «поплывет», исправит подрядчик по гарантии. И оказались правы.
Где тут причины для ненависти и «в отставку»?
Не забудем, конечно, про уродливый сухой фонтан у памятника Попову и вечный ремонт сквера за Оперным с дурацкими фонарями. Но давайте не забудем и то, что проекты этих реконструкций сделали и конкурсы отыграли при Ройзмане-Якобе.
Очень неудачно Высокинский сказал, что за беспорядками в сквере у театра драмы он с первого дня наблюдал с балкона дома Севастьянова, через пруд, то есть. Но давайте скажем и то, что храм Екатерины — это вообще не история мэрии, категорически, и в итоге именно Высокинский единственный из чиновников пришел в сквер, а потом собирал протестующих в мэрии на большие переговоры.
Вообще, то, что Высокинский любит и умеет говорить, это и плюс, и минус. Плюс — потому что не было еще у нас настолько открытого для СМИ мэра, который может публично, подробно и неоднократно объяснять свои решения. А минусов даже два. Первый минус — какие-то мысли стоило все же придержать. В первом же эфире у меня после избрания он пообещал восстановить Краснознаменную группу, что было правильно с точки зрения пиара, и назвал точную дату — конец того же 18-го года, что было неправильно, потому что где эта группа до сих пор? Ну, и с помощью одной только канатной дороги Высокинский части горожан стал казаться смешным фантазером, а это авторитет власти не поднимает.
Второй минус — вот почему Якоба, у которого косяков было никак не меньше, никто массово не ненавидел? Хотя кто его видел вообще? А тут — вон представитель власти по городу ходит, с журналистами городского портала стримит, пожалуйте ненавидеть.
Да, еще были проблемы с формированием команды, о чем и Чернецкий говорил публично, серьезные, значит, проблемы. Но давайте еще минуту побудем взрослыми и посмотрим вокруг. Где косяки масштаба «долой»?
Отопительные сезоны начинались вовремя, школы — садики строятся, стратегический план развития города актуализируется.
Уборка снега стала лучше — помните двухметровые отвалы на обочинах? Сейчас все вывозится.
Может быть, главное — город стал чище. Екатеринбург перестал быть Грязьбургом. При Чернецком был, при Ройзмане-Якобе был. Помните, как грязь по всем опросам была главной городской проблемой? Высокинский проблему решил — не полностью, но город стал гораздо чище.
Что еще?
Городская дума брыкается? Так это демократия, детка, вообще не вижу тут проблемы.
Со строителями посрался? Ну не со всеми, а с кем посрался, было из-за чего.
А еще иллюминация на городских улицах появилась. Не как на Тверской, но до него вообще не было.
Мне кажется, что вся эта история — про то, что горожане, жители, избиратели, общество, строят свое отношение к политикам в крайне малой привязке к реальности.
Мы хотели, чтобы город стал чище?
- Ройзман: «У тебя в душе грязь».
- Высокинский: изменил регламент и технологию уборки, город стал чище.
- Кто в итоге молодец? Правильно, Ройзман.
Представляете, что было бы с Высокинским, если бы он после личного приема отправил бабушку к своему помощнику с просьбой решить ее проблему, помощник ее бы убил и расчленил? К вопросу о формировании команды. А что было с Ройзманом? Почему так — потому мы видим только то, что хотим видеть, и только.
Мне кажется, тут вот что еще сработало. Мы привыкли к мэру системы «Чернецкий». Слегка барин, но очевидно «тяжеловес» и по праву — «хозяин» города. После Чернецкого был Порунов, о чем, кроме меня, никто не помнит, был Якоб, которого, еще раз скажу, никто не видел, — они из нашего сознания выпали. Получается, Высокинского мы сравниваем по старой памяти не с Якобом или Поруновым, а с Чернецким. Ну, что тут сказать, прямые выборы Высокинский у Чернецкого бы не выиграл. Да и пытаться бы не стал.
И что мы имеем?
Высокинский вернулся в правительство на место Орлова, единственного первого зама губернатора, это никак не наказание и не понижение.
Куйвашев показал, что полностью контролирует ситуацию в Екатеринбурге.
Мэром станет (думаю, переговоры с депутатами проведены) правая рука губернатора, Орлов, на котором было областное «хозяйство».
Ну что, с Новым годом. 11 января начинается самовыдвижение кандидатов в мэры, опять будет, о чем писать.