В Среднеуральский монастырь приехали приставы и представители епархии. Их туда не пустили
Приставы, священнослужители и эксперт, прибывшие в обитель, выполняют постановление Арбитражного суда, который 18 декабря вынес решение провести строительно-техническую экспертизу монастыря.
В делегацию, которая днем 22 декабря прибыла в обитель, входили протоиерей Виктор Явич — советник главы епархии по правовым вопросам, коллеги священника Максима Миняйло. Их сопровождали сотрудники Федеральной службы судебных приставов.
Как пояснили в епархии, с 22 декабря в монастыре началась строительно-техническая экспертиза, которую назначил провести Арбитражный суд. Епархия доказывает, что все имущество обители принадлежит РПЦ, поскольку строительством монастыря занималась игуменья Варвара (Крыгина) по благословению и при поддержке митрополитов Викентия (Мораря) и Кирилла (Наконечного).
Земельные участки под комплексом монастыря находятся в пользовании епархии и предоставлены ей для религиозной деятельности. Все договоры, заключаемые по деятельности монастыря, также заключены с епархией, — пояснили в пресс-службе епархии (цитата по 66.RU).
К приехавшим вышел отлученный от церкви экс-схиигумен Сергий (Николай Романов), который до сих пор возглавляет монастырь. После переговоров с делегатами на территорию монастыря допустили эксперта. Священников и приставов оставили за шлагбаумом. Всеволод Могучев, выступающий в роли пресс-секретаря отца Сергия, опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал инцидент провокацией.
В отсутствие нового владыки пытаются устроить провокацию сподручные бывшего митрополита Кирилла. О чем можно договариваться с провокаторами?! Эти люди пытаются создать шоковую ситуацию у людей, психологически подавить православных христиан, приезжающих и находящихся в Среднеуральском женском монастыре, — написал Могучев на своей странице «ВКонтакте».
DK.RU подробно освещал конфликт Романова и официальных церковных властей. Духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.
Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать видеоролики, в которых говорил в том числе о правительстве страны, о первых лицах епархии, а также «мифе о коронавирусе».
Напомним также, что в начале декабря в Екатеринбургской епархии сменилось руководство. Владыку Кирилла (Наконечного) отправили на пост митрополита Татарстана, который скончался от коронавирусной инфекции. Местным митрополитом Священный синод назначил епископа Бронницкого Евгения, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.