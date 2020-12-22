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Песков и мании Навального, данные силовиков разрешили засекречивать. Главное 22 декабря

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования». Госдума приняла закон о запрете разглашать данные силовиков.

#НОВОСТИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, смотрели ли в Кремле видео, на котором Алексей Навальный разговаривает со своим предполагаемым отравителем из ФСБ, заявил, что у оппозиционного политика наблюдается мания величия и мания преследования.

В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что отметил у Навального «проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне» («Интерфакс»).

Тем временем в Москве режиссера Виталия Манского задержали за одиночный пикет: к зданию ФСБ на Лубянке он вышел с синими трусами (по словам собеседника Навального, отравляющее вещество «Новичок» нанесли на внутреннюю сторону трусов политика). 

Госдума приняла закон о запрете разглашать данные силовиков

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете разглашать данные о сотрудниках правоохранительных органов, судьях и военных, даже если угроза их жизни отсутствует. По словам авторов поправок, депутата от «Единой России» Василия Пискарева и депутата от ЛДПР Дмитрия Савельева, сейчас расширяется практика несанкционированных публикаций сведений о силовиках, что негативно влияет на их работу. 

Единоросс Анатолий Выборный пояснил, что поправки призваны обеспечить ащиту сотрудников органов лиц от потенциальных угроз, которые становятся «более изощренными и острыми» из-за цифровизации и развития интернета.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный, выступивший против законопроекта, пояснил, что закон серьезно расширит круг людей, информацию о которых можно скрывать, без всяких на то оснований, а начальники подразделений будут по своему усмотрению включать в особый список людей, информацию о которых надо «распубличить».
 
Любопытно, что расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального как раз основаны на информации, публикация которой, согласно новым нормам, оказалась бы под запретом.
Автор: Андрей Пермяков
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