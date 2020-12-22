За пандемию количество безработных на Среднем Урале выросло в пять раз

По данным на 1 декабря 2020 г. в Свердловской области зарегистрирован 114 161 безработный. С сентября, когда был пик безработицы, цифры снизились, но все равно превышают показатели начала года.

Данные о рынке труда озвучила замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова на пресс-конференции. По ее словам, в последние месяцы наблюдается постепенное снижение количества безработных.

Пиковые значения по году мы зафиксировали в сентябре. Тогда в регионе было не трудоустроено более 120 тыс. человек, — рассказала Наталия Бордюгова.

Она также сообщила, что областные власти рассчитывают до конца 2021 г. вернуть показатель на уровень декабря 2019-го, когда на бирже труда было зарегистрировано 22 тыс. человек. Региональное правительство разработало для этого ряд мер, которые уже применяются и дают результат.

Порядка 75 тыс. безработных трудоустроены через наши ресурсы в этом году. Они прошли переобучение по актуальным специальностям и нашли работу. Да, не всегда переобучение гарантирует, что человек сразу найдет работу, но за счет этого он повышает свою конкурентоспособность на рынке, — прокомментировала ситуацию чиновник.

Напомним, в ноябре DK.RU приводил данные аналитиков, согласно которым за третий квартал 2020 г. число вакансий в регионе увеличилось. По данным портала «Город работы», в сентябре на этом ресурсе было размещено 71 706 запросов на специалистов, тогда как в мае этот показатель падал до 40 684 вакансий. При этом зарплата в июле-сентябре 2020-го снизилась на 10% по сравнению с показателями второго квартала.

Как рассказывал DK.RU, еще в июне основатель сервиса Superjob Алексей Захаров говорил о том, что реальная безработица в России более чем вдвое превышает официальную статистику и доходит до 10 млн человек. Это в 5-6 раз выше, чем количество зарегистрированных в службах занятости.