«Первые шаги в бизнесе мы делали со студенческой подругой» — Ирина Екимовских

«Деловой квартал» и УрФУ им. Б.Н.Ельцина завершает проект к 100-летию университета #УрФУ100. В течение года знаменитые и успешные выпускники вспоминали студенческие годы.

В 2020 г. «Деловой квартал» и УрФУ им. Б.Н.Ельцина запустили спецпроект к 100-летию университета #УрФУ100. В течение года DK.RU публиковал авторские колонки выпускников, а ныне — знаменитых и успешных людей.

Героями наших колонок уже были генеральный директор «ВИЗ-Стали» Станислав Ольков, главы «ЛСР. Недвижимость–Урал» Владимир Крицкий и компании BIOSMART Александр Дремин, основатель компании «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) Андрей Антипинский, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра и многие другие.

Завершает цикл колонок воспоминания об университете основателя АГ «Капитал», члена Общественного совета минфина, сопредседателя «Деловая Россия- Урал» Ирины Екимовских.

— В УПИ я поступила в далеком 1993 г. на факультет экономики и управления. В этом университете учились оба моих родителя, так что именно УПИ был в приоритете при выборе вуза.

До сих пор помню это ощущение, когда я первый раз зашла в главное здание на ул. Мира. Мы приехали с мамой в апреле на день открытых дверей. Меня тогда поразило все — территория, само здание, парадная лестница с колоннами, вид на улицу Ленина. Я смотрела на студентов, которые беззаботно бегали по зданию, и думала: «Какие они счастливые — они учатся в таком замечательном месте».

Мне предстояло сдать экзамены и выдержать конкурс, который казался нереальным: около 10 человек на место. Денег на платное обучение у моих родителей не было.

Факультет экономики я выбрала, наверное, потому, что мне всегда нравились цифры и у меня скорее математическое мышление.

В целом мне было легко учиться. Я была после специализированного математического класса, в котором математику 1-2 курса мы прошли ещё в 10 классе. Соответственно, мне легко давалось все, что связано с математикой.

Сложно было на профильных предметах. Моя специальность была «Экономика в чёрной металлургии», так что приходилось изучать специальности типа «физика металлов», «устройство доменных печей» или такой совершенно странный предмет, как «Безопасность жизнедеятельности», где надо было зубрить то, что казалось какой-то ерундой.

Несмотря на то, что я совмещала учёбу и работу с третьего курса, закончить университет удалось с красным диплом.

Сейчас много спорят о ценности и нужности высшего образования. Есть ли смысл тратить пять лет на то, чтобы впихивать в себя по большей части «ненужные» знания. Мое мнение: вуз — это хороший мостик между школой и взрослой жизнью. Ты попадаешь в среду лучших, интересных, креативных ребят, которые как минимум хотят чего-то добиться в жизни.

Большинство моих сокурсников первые шаги в профессии, в бизнесе начинали с ребятами из института. В том числе и я. Так что считаю, что время учебы в университете — это прекрасное время для того, чтобы повзрослеть и найти себя.

Да, студенческие годы особые. Эти пять лет навсегда окрасились каким-то особым эмоциональным привкусом. Сейчас кажется, что то время было наполнено энергией драйва, приключений, веселья. Я пять лет жила в общежитии, так что воспоминаний много.

На первом-втором курсе мы умудрялись в нашей комнате в 12 метров собирать человек по 30-35 и отмечать чей-то день рождения.

Или первая поездка на сбор картошки, которая затянулась на целых 40 дней: так получилось, что собирали мы эту картошку под снегом, было очень холодно. Папа мне тогда писал: «Дочь, не модничай, обязательно надевай шапку». Какая мода! Мы надевали на себя все, что было, сверху фуфайку и ещё какой-нибудь платок. Забавно сейчас об этом вспоминать.

А еще на втором курсе ночью в нашем общежитии случился пожар. Из комнат мы выбегали прямо в пижамах. Но главное, что никто не пострадал.

Как-то на третьем курсе во время сплава по реке Серьга мы решили посетить пещеру Дружба. В пещеру пошли семь человек и взяли с собой один фонарик. Ну и, конечно, этот фонарик у нас упал в колодец. Было важно, что никто не запаниковал, все собрались, и буквально ползком, на животе, медленно выползли из этой пещеры.

Я благодарна институту за то, что позволил мне учиться и работать одновременно.

Мне повезло, что с третьего курса я уже попала в аудиторскую компанию и у меня получилось совместить теорию бухучёта с практикой. И многое встало «на свои места». Я, например, уверена, что без практики бухгалтерский учёт невозможно изучить.

Уже на пятом курсе у меня уже было чёткое понимание своей профессии, и диплом я писала по практическому материалу, который взяла со своей работы.

Аудиторскую Группу Капитал мы открыли с моей студенческой подругой. Профессию финансового директора я осваивала, работая в холдинговой структуре своего одногруппника. Поэтому однозначно институт оказал огромное влияние на мое становление как личности и профессионала.