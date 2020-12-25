«Ждем волны увольнений в 2021 г. Но, по большому счету, сокращать некого»

Рынок труда в 2021 г. будет неоднозначным. С одной стороны, кадровый голод: промышленные предприятия уже ищут рабочих в тюрьмах. С другой, многие вынуждены отправлять людей на улицу. Прогноз на DK.RU.

Ольга Чебыкина, управляющий партнер «HR-Лидер»:

— Наконец-то заканчивается 2020 год. Для меня он пролетел незаметно, очень динамично и полноценно во всех отношениях. Да, очень нервно, но и очень насыщенно и продуктивно. И первое, что хочется сделать сейчас, — это поделиться итогами 2020-го:

1. В этом году полностью подтвердилась наша гипотеза, которая еще 10 лет назад казалась такой далекой, а многим и вовсе нереалистичной. Кадровый голод пришел.

Большое количество компаний испытывает значительные трудности с укомплектованностью персонала. Причем, критический «недоштат» в продажах и производственных отделах на промышленных предприятиях. Даже гиганты отрасли, градо- и областьобразующие предприятия вынуждены нанимать рабочую силу в местах лишения свободы. Такой вот интересный факт случился.

2. Уровень развития HR-служб в компаниях оказался совершенно не готов к войне за персонал в полном объеме. Не хватает профессиональных знаний и результативных практик, которые могли бы обеспечивать постоянную и продуктивную укомплектованность. Иностранные практики сложно приживаются в современных региональных реалиях бизнеса. Адаптированных практик пока мало.

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Еще хочется отметить, что совсем забыты практики советского периода, а в них было очень много про работу с людьми. Например, так называемая работа с личным составом на производственных предприятиях. Сегодня ее отсутствие значительно повышает текучесть персонала и, как следствие, существенно снижает укомплектованность.

С какими запросами нам пришлось работать?

Пальму первенства отдаем запросу на построение HR-систем внутри компаний. Мы ожидали, что будет тренд на сокращение персонала, но он к нашему и всеобщему счастью случился не в таком большом объеме, как было в прежние кризисы.

Просто многие компании осознали, что увольнять, по большому счету, некого. Если уволить, то вряд ли кого-то нового и более качественного найдешь на рынке труда. Именно поэтому большое количество наших клиентов ограничилось временным снижением уровня заработных плат, но при этом сохранило свои коллективы и причастность людей к своим целям.

Возможно, волна увольнений еще накроет нас в 2021 г., но мы готовы в этом качественно помогать региональному бизнесу. Грамотные и экологичные технологии существуют.

Второе место занимают запросы на организационное моделирование (сессии организационного развития). Их количество увеличилось. Кто мы? Каков наш продукт? Куда и какими методами мы идем?

Компаниям разной величины требуется дорожная карта, которая будет отражать планы мероприятий всех функций бизнеса с горизонтом хотя бы в один год. Любой план дает хоть какую-то ясность, отсутствие которой в мировом масштабе сильно ударило по психике всего человечества.

Третье место — оценка кадрового потенциала и формирование кадрового резерва компании. В новых условиях многие задумались о том, кто должен войти в золотой фонд компании. Ведь если кризисы будут происходить и дальше, а они, безусловно, будут происходить, то как управлять укомплектованностью персонала основного бизнес-процесса?

Четвертый запрос — дайте нам энергии! Проведите нам мероприятие, которое восполнит растраченный баланс VQ, и дайте нам технологии для самонаполнения. Этот запрос критически проявился особенно осенью, когда все устали жить в постоянных ограничениях и неизвестности.

Пятый запрос — небольшие мероприятия клубного формата. Все хотят общаться офлайн, видеть живые лица, причем не в обычной офисной, а в дружелюбной неформальной атмосфере, но с высокой интеллектуальной составляющей.

Завершает этот список запрос на подбор персонала. Это безусловный тренд года! Причем наиболее критичен он для малого и среднего бизнеса. Привычные каналы подбора персонала перестали работать. Бесплатные каналы исчезли вовсе, а кадровые агентства стоят очень дорого. Выход пока не найден.

Есть еще интересные тенденции, которые случились в этом году. Некоторые компании, чтобы поддержать своих сотрудников во время пандемии, ввели институт психологов внутри компаний. Собственники и руководители этих бизнесов осознали:чтобы лучше справляться с нагрузками, нужно уметь разгружаться. Стала более востребована услуга «коучинг» как основа VQ (Vitality Quatation) предпринимателя или руководителя любого уровня. Причем, коучинг «на ногах» (вторая скорость движения) стал более популярен среди клиентов.

Чего ждать от 2021 г.?

Большой вопрос, но некоторые тенденции прослеживаются уже достаточно ярко:

1. Стоимость подбора персонала будет расти в геометрической прогрессии. На рынке кадровых сайтов произошли изменения: НН покупает zarplata.ru. Это, скорее всего, приведет к тому, что HH станет монополистом этой отрасли, а, значит, сможет диктовать цены и будет их повышать. Для большинства компаний именно НН был самым продуктивным источником притока кандидатов, но, к сожалению, и он ограничен кадровым голодом.

Поэтому останавливаться на одном источнике в воронке подбора точно не стоит. Придут другие крупные игроки. Например, Сбер. Но эти новые крупные игроки точно не будут дешевыми.

Другим источником уже постепенно становятся социальные сети. А чтобы они активно работали, они должны быть развитыми. В крупных компаниях сегодня на этот источник привлечения персонала тратят по несколько миллионов рублей в год. Также одним из каналов станут кадровые агентства, которые смогут переформатироваться под новые условия и ввести функцию Executive Search. Сегодня она почти не присутствует на нашем региональном рынке.

И нам очень хотелось бы, чтоб в кадровых агентствах появилась услуга подбора именно для малого бизнеса. Этот рынок будет расти. Необходимы новые продукты, которые помогут предпринимателям быстро и за адекватные деньги закрывать вакансии.

2. В силу внешнего кадрового голода компании будут вынуждены выстраивать внутренние HR-бренды, то есть системы управления персоналом, начиная с привлечения и заканчивая корпоративной культурой. Ключевым звеном этих систем станут кадровые резервы — золотые фонды компаний, которые и будут выручать бизнес в период кадрового голода.

Выигрывать будут те, у кого есть внутренний кадровый капитал для развития и продуктивной работы компании. Запрос на квалифицированных системных HR-ов вырастет, а их стоимость на рынке труда резко повысится — это уже доказано тенденцией двух последних лет.

3. Гибридная система работы: дом и офис станет неотъемлемой частью нашей жизни.

Как работодатели мы должны научиться создавать условия для эффективной работы персонала в такой среде, а как сотрудники обязаны повышать свои навыки в части самоменеджмента, ведь заставить себя работать дома немногие могут.

4. Организационная психология, психология управления, психология труда, практическая психология — популярность этих наук будет расти. Качественную систему управления персоналом внутри нельзя построить без этих знаний.

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5. Будет постепенно меняться и модель управления.

В современном мире один управленец ничего не стоит. Слишком большой поток информации с высокой скоростью постоянных изменений сейчас нужно обрабатывать, чтобы эффективно управлять компанией. Одному человеку точно с этим не справиться, а значит, иерархическая модель управления просто не сможет дальше эффективно управлять структурами.

Придет время командного управления — равных экспертов, которые способны быстро и нестандартно мыслить, «обколачивать» свои мысли в общем информационном пространстве друг о друга, принимать совместные решения, договариваться и реализовывать эти решения, получая результат.

В общем, недалекое будущее обещает быть очень интересным, полным новых открытий и достижений. Мы в нем будем. Мы будем продолжать оставаться технологической и человеческой опорой, а также содействием для прогрессивных бизнесов.