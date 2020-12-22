Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.12
74,67
91,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ПСБ получил премию Retail Finance Awards 2020 за лучший социальный проект

ПСБ получил премию Retail Finance Awards 2020 за лучший социальный проект
Иллюстрация: http://marinaracheva.com

ПСБ стал победителем ХIV Ежегодной премии Retail Finance Awards 2020 в номинации «Лучший социальный проект» с программой «Курс малого бизнеса», которая была разработана для супруг офицеров и военных.

В 2019 году ПСБ в сотрудничестве с ВШЭ разработал первую в России бесплатную обучающую программу «Курс малого бизнеса» для поддержки жен офицеров и военных пенсионеров. Бесплатный Курс, включенный в национальный проект Минэкономразвития «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль. 

Обычно при увольнении в запас по предельной выслуге лет военные сталкиваются с кардинальным изменением образа жизни и поисками нового рода деятельности, а женам профессиональных военных приходится адаптировать свою жизнь под занятость супруга. «Курс малого бизнеса» охватывает все этапы открытия своего дела: от поиска и проработки идеи, исследования потенциальных потребителей и конкурентов до составления бизнес-плана, что позволяет выпускникам не только получить постоянный источник дохода, не зависящий от места жительства, но и найти дело по душе, — говорит Оксана Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ.

Ежегодная премия Retail Finance Awards была учреждена журналом the Retail Finance в 2007 году и привлекает внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ретейла. При принятии решения жюри оценивает участников по критериям новизны, креатива, масштаба, перспективы, клиентоориентированности и социального значения.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Инсайдеры сообщили об отставке Александра Высокинского. И имя нового мэраИнсайдеры сообщили об отставке Александра Высокинского. И имя нового мэра
  • Ремиссия Тинькова, раскрытие владельца PornHub, мутация коронавируса. Главное за выходныеРемиссия Тинькова, раскрытие владельца PornHub, мутация коронавируса. Главное за выходные
  • Коронавирус наступает. В Свердловской области рекордно худшие показатели с начала пандемииКоронавирус наступает. В Свердловской области рекордно худшие показатели с начала пандемии
  • Грязь миллионников. Ученые вновь исследовали причины грязи в ЕкатеринбургеГрязь миллионников. Ученые вновь исследовали причины грязи в Екатеринбурге
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.