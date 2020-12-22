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Уральские компании попали под санкции США

Уральские компании попали под санкции США
Иллюстрация: pixabay.com

Власти Соединенных Штатов опубликовали новые санкционные списки, куда внесли предприятия, деятельность которых «противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».

#САНКЦИИ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Всего в списке, опубликованном американскими властями, 41 российская и 58 китайских организаций, сообщает ЕАН. Под ограничения попали два свердловских предприятия — Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) и «ВСМПО-Ависма». Кроме того, в списке оказалась госкорпорация «Ростех»: на Урале ей принадлежит несколько предприятий — Уралвагонзавод, Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод.

Американские власти не требуют полностью ограничить экспорт продукции этих компаний в США, но вводят специальную лицензию для работы по торговым сделкам.

Ограничения могут привести к сокращению количества торговых сделок у этих предприятий, что в свою очередь отразится на экономике региона, поскольку сократятся налоговые поступления.

КУМЗ, который контролируется структурами Виктора Вексельберга, поставляет на рынок продукцию из деформируемых алюминиевых и магниевых сплавов, в том числе и в США. В 2019 г. выручка КУМЗа составила 26,6 млрд руб., прибыль — 1,7 млрд руб.

«ВСМПО-Ависма» — один из поставщиков корпорации «Боинг». Выручка компании в 2019 г. составила 90,1 млрд руб., прибыль — 23,3 млрд руб. В этом году в связи с пандемией и резким падением авиаотрасли упали и финансовые показатели компании. Как сообщал DK.RU, третий квартал 2020 г. предприятие закончило с многомилиардными убытками. В отчете за девять месяцев уточняется, что выручка от реализации продукции на экспорт составила больше 38 млрд руб., снижение показателя к уровню прошлого года составило около 8,7 млрд руб. (–18,2%).

Автор: Инна Вейн
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