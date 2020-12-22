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Гид «Мишлен» впервые за 120 лет пришел в РФ. Анонимные эксперты оценят рестораны Москвы

Гид «Мишлен» впервые за 120 лет пришел в РФ. Анонимные эксперты оценят рестораны Москвы
Иллюстрация: pixabay.com

В известный на весь мир путеводитель по ресторанам войдут заведения Москвы. Мэр столицы уверен, что появление в стране такого авторитетного издания поможет восстановлению отрасли.

#РЕСТОРАНЫ#ЛАЙФХАКИ

Самый известный в мире ресторанный гид «Мишлен» впервые оценит российские рестораны. «Красный гид» со списком лучших заведений начнет издаваться в России с 2021 года, пока в нем будут только рестораны столицы, о чем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Запуска «Мишлен» в России ждали более пяти лет, самый авторитетный гастрономический гид в мире будет составлен по тем же правилам, по которым издается в других странах. Критерии составляют коммерческую тайну компании, а решения инспекторов не объясняются.

Инспекторы «Мишлен» инкогнито побывают в ресторанах Москвы и составят рейтинг, заведения получат от одной до трех звезд и «мишленовский» статус.

Мы представляем гурманам Москву с особым энтузиазмом! Российская столица, таинственная и неподвластная времени, — это настоящая кулинарная жемчужина, демонстрирующая изумительное многообразие как национальной, так и мировой кухни, — заявил международный директор гидов «Мишлен» Гвендаль Пулленек в официальном пресс-релизе.

Сергей Собянин уверен, что борьба за звезду «Мишлена» станет дополнительным стимулом для столичного ресторанного бизнеса, который пострадал во время пандемии коронавируса.

Напомним, в июне 2019 года два российских ресторана признали лучшими в мире. Заведения White Rabbit и Twins Garden попали в список The World’s Best Restaurants 2019, заняв 13-ю и 19-ю позиции.

Ранее Forbes писал о том, почему у ресторанов России нет звезд «Мишлен». Версий несколько, она из них — коррупция. Сторонники этой теории считают, что в России инспекторов смогут быстро вычислить и попытаются предложить им взятку в обмен на звезды. Также высказывалось мнение, что рестораны России не имеют стабильных показателей качества продуктов, гость может столкнуться с тем, что одно и то же блюдо в меню вчера и сегодня будет отличаться и по вкусу и по качеству.

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Автор: Александра Клименко
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