Защита Сафронова опровергла связь его дела с «Роскосмосом». Об этом дважды говорил Путин

В постановлении о возбуждении уголовного дела о госизмене идет речь о сборе и передачи информации чешской разведке в 2017 г., задолго до перехода Сафронова в госкорпорацию. Путин утверждал обратное.

Вменяемое бывшему журналисту Ивану Сафронову преступление датировано 2017 г., когда он работал в «Коммерсанте» и задолго до его перехода в «Роскосмос». Это следует из копии постановления о привлечении к уголовному делу по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), которую адвокат Сафронова Иван Павлов передал The Bell.

В документе утверждается, что в марте 2012 г. Иван Сафронов был «привлечен к негласному сотрудничеству» представителем разведывательной службы Чехии, Управления по связям с заграницей и информацией, подконтрольной США. В 2017 г. Сафронов получил от него зашифрованные задания собрать и передать информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке, и, «действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий», предоставил запрошенную информацию, используя методы шифрования программы «VeraCrypt» и пароли из отрывков англоязычной книги «Roy Medvedev — A Journey Through the Yeltsin Era».

Другие эпизоды в тексте постановления не упоминаются, о работе Сафронова в качестве советника главы «Роскосмоса» в уголовной деле речи не идет.

Ивана Сафронова задержали в начале июля 2020 г., его обвиняют в госизмене, однако за какие именно действия, до сих пор неизвестно. Сам Сафронов своей вины не признает.

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В декабре президент Владимир Путин впервые прокомментировал дело Сафронова, сразу дважды. Первый раз, на встрече с членами Совета по правам человека, Путин говорил, что его осудили (хотя по существу дело еще не рассматривали) за период работы советником «Роскосмоса». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее говорил, что президент оговорился. На пресс-конференции 17 декабря Путин снова связал дело Сафронова со временем его работы в «Роскосмосе».

На этот раз Песков заявил, что Путин «оперирует той информацией, которая ему докладывалась следственными органами», но пообещал, что Кремль ознакомится с доводами защиты Сафронова, если эти данные будут публичными.