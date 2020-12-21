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Банк России объяснил рост цен на продукты

Банк России объяснил рост цен на продукты
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Годовые темпы роста продовольственной инфляции в Свердловской области выросли до 5,4%. Среди причин такого роста есть и региональные факторы, и общероссийские.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Годовые темпы продовольственной инфляции в Свердловской области ускорились до 5,4% под влиянием краткосрочных факторов на рынках отдельных сельскохозяйственных товаров. Об этом пишет JustMedia.ru со ссылкой на Уральское главное управление ЦБ.

Рост годовых темпов роста цен на овощи и фрукты связано с региональными погодными факторами. В частности, из-за нестабильной погоды урожай овощей «борщевого набора» в регионе оказался заметно ниже, чем в 2019 г. Из-за роста издержек тепличных хозяйств на фоне ослабления рубля и более холодного ноября произошло более раннее повышение годовых темпов прироста цен на тепличные огурцы.

Кроме того, ускорению продовольственной инфляции в регионе в ноябре, помимо региональных, способствовали и общероссийские факторы. После длительного периода перепроизводства и снижения стоимости ускорился рост цен на сахар. На эту тенденцию повлияло и то, что производители сахарной свеклы сократили посадки в целом по стране на 20% по сравнению с 2019 г. Низкий урожай подсолнечника привел к увеличению годовых темпов прироста цен на растительные масла и майонез. Рост цен на зерно привел к ускорению темпов роста стоимости муки и хлеба.

Напомним, президент России Владимир Путин на прошлой неделе возмутился ростом цен на продукты питания: так, за год сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8% из-за изменения мировой конъюнктуры. Затем премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал из-за роста цен министров и призвал производителей, руководителей торговых сетей и экспортеров «не наживаться на людях».

За словами последовали действия. Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву поручено провести переговоры с производителями вместе с ФАС, ФНС и первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Контролировать ситуацию с ценами на продукты поручено министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли, им также предстоит «проработать этот вопрос» с крупнейшими ритейлерами. Кроме того, минэкономразвития подготовит поправки к законодательству, которые позволят правительству при необходимости регулировать цены на социально значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца. А УФАС уже отправилась в рейды по торговым сетям, чтобы проверить обоснованность цен на базовые продукты питания.

DK.RU спрашивал участников рынка, с чем связан рост цен на продукты питания и можно ли его регулировать на государственном уровне.

Автор: Анна Хлебникова
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