Салоны красоты вместо спорттоваров. На чем экономят и на что тратят деньги свердловчане?

«К прежнему образу жизни мы не вернемся». Потребительская активность жителей Свердловской области по сравнению с прошлым годом снизилась на 10%, но на фоне всей страны ситуация в регионе некритична.

В год пандемии потребительская активность жителей Свердловской области снизилась на 10% по сравнению с 2019 г. Предновогодние расходы екатеринбуржцев уже уступают прошлогодним почти на 8% и едва ли достигнут традиционного для декабря пика потребления. Траты в этом году стали и менее разнообразными. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

Это индекс учитывает потребительскую и деловую активность россиян и разнообразие их покупок. В Свердловской области в первой половине декабря его среднее значение составило 6,5 балла по сравнению с 7,1 годом ранее. Этот показатель находится в пределах нормы и не является таким критичным, как в период весенней самоизоляции, полагают аналитики Tinkoff. Для сравнения: в апреле средний индекс составлял 4,5 (годом ранее — 7,2), а 5 апреля было отмечено его самое низкое значение за год — 3,6 (в 2019 г. он не опускался ниже 6,2). Свердловская область перенесла тот день лучше России в целом — показатель по стране 5 апреля составил 3,4.

Вместе с тем, добавляют аналитики, индекс 6,5 и падение на 8% выглядят нетипично для месяца, связанного с предновогодними тратами: в 2019 г. индекс потребительской активности в декабре достигал пикового значения (10 баллов). Ожидается, что даже в последнюю неделю декабря, традиционно посвященную предпраздничному шоппингу, потребительская активность екатеринбуржцев будет ниже, чем год назад.

Владимир Климанов, доктор экономических наук, руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, отмечает, что из привычной структуры расходов исчезли заграничные поездки и культурный отдых, а при покупке товаров люди стали более осмотрительными и рациональными.

Потребительское поведение сильно изменилось как в силу вынужденных причин, так и в силу опасений, которые есть у населения: вторая волна пандемии вернула в потребительские настроения толику пессимизма. К прежнему образу жизни мы не вернемся. После мирового кризиса 2008 г. в экономической литературе появился термин new normal, указывающий на то, что традиционная сменяемость кризисов и периодов экономического подъема больше не работает. Окончательно эта «новая нормальность» пришла к нам в 2020 году. Мы вряд ли сможем жить по прежним правилам, потому что экономические отношения на всех уровнях и траектории дальнейшего развития будут уже иными, — считает Владимир Климанов.

При этом, если посмотреть на структуру трат, то больше всего денег екатеринбуржцы предпочитают под конец года тратить на салоны красоты (+20% за неделю с 9-15 декабря в сравнении с первой неделей месяца) и образование (+19%). Кроме того, отмечается рост спроса на покупку железнодорожных (+18%) и авиабилетов (+7%), книги и развлечения (по +17%). Индекс также фиксирует падение спроса на аренду авто (–12% за неделю) и спортивные товары (–13%).

По данным Tinkoff CoronaIndex на 21 декабря 2020 г., Свердловская область занимает в рейтинге потребительской активности 62 место. На первой строчке — Республика Тыва с показателем 10. Хуже всего среди регионов обстоят дела в Чукотском АО, где индекс составляет 4,5. Москва занимает в рейтинге второе место с конца (4,8).

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