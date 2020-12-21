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В России адаптируют туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями

В России адаптируют туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями
Иллюстрация: «Опора России»

«Делать площадки инклюзивными — это признак развитого общества. Если в обществе есть люди с особенностями, то для них должна быть инфраструктура».

18 декабря участница программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Евразийского женского форума Анастасия Климина в составе команды коллег «Матрешка» на площадке Совета Федерации, в онлайн-формате, презентовала проект, направленный на адаптацию популярных туристических объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Создание интерактивной карты «доступных» туристических маршрутов России и специального мобильного приложения», разработанный командой «Матрешка», вошел в пятерку лидеров среди 30 проектов.

В подведении итогов программы приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и глава республики Удмуртия Александр Бречалов.

Анастасия Климина – председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Свердловского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», она популяризирует женское предпринимательство в регионе и является членом Уральской ассоциации туризма.  Олицетворяет пример социального предпринимателя, и уже сегодня учитывает доступную среду для туристов с инвалидностью в своем проекте — Этнографическом центре истории казачества. Данный проект развивает территорию малого города Арамиль в Свердловской области и решает следующие задачи: сохранение и популяризация историко-культурного наследия Урала, развитие территории и увеличение туристического потока за счет доступной среды, воспитание патриотических чувств у соотечественников.

Делать площадки инклюзивными — это признак развитого общества. Если в обществе есть люди с особенностями, то для них должна быть инфраструктура. И каждый ребенок должен иметь возможность играть, независимо от своих особенностей, — рассказала Анастасия Климина.

По ее словам, в рамках проекта планируется разработка карты маршрутов, на которую будут нанесены «доступные» туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также учреждения культуры, средства размещения (гостиницы, хостелы, базы, санатории и т.д.), кафе и рестораны, развлекательные и спортивные учреждения абсолютно адаптированные для инвалидов. В том числе возможно размещение на сайте и в мобильном приложении контактов туроператоров, гидов и экскурсоводов, которые оказывают услуги по организации отдыха и экскурсий для людей с инвалидностью.

Данный проект способствует формированию образа России как гостеприимной страны в плане туризма, объединяет существующий̆ опыт регионов в сфере «доступного» туризма и выступает в качестве связующего звена факторов данной сферы.

Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского Женского Форума. Ее цель – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире. В начале сентября, о старте программы для женщин-лидеров, в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России», объявила Председатель Совета Федерации России, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко.

Автор: Андрей Пермяков
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