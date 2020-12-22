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ВТБ достиг рекордных выдач ипотеки в Свердловской области

ВТБ достиг рекордных выдач ипотеки в Свердловской области
Иллюстрация: ВТБ

За 11 месяцев 2020 года свердловчане оформили в ВТБ более 10,5 тыс. жилищных кредитов на 24,1 млрд рублей. Это на 27% превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года.

В четвертом квартале спрос на ипотеку в регионе достиг пиковых значений для 2020 года: объем сделок ВТБ в Свердловской области в октябре составил 2,8 млрд рублей, в ноябре — 2,6 млрд рублей. Средний размер кредита насчитывает 2 млн 275 тысяч рублей, что на 75 тысяч больше, чем год назад.

Каждая шестая сделка в 2020 году проходит по льготной госпрограмме для приобретения жилья в новостройках. В ее рамках свердловчане получили в ВТБ более 1,6 тыс. кредитов на 4,1 млрд рублей.

Кроме того, востребовано не только оформление новых жилищных кредитов, но и рефинансирование действующей ипотеки под более низкую ставку — на него приходится более четверти сделок. 

Важным драйвером стало развитие цифровых ипотечных сервисов, включая реализованную с застройщиками-партнерами возможность получить кредит полностью в онлайн-режиме. Осенью 2020 года более 25 жителей Свердловской области оформили ипотеку в ВТБ дистанционно.

Спрос на ипотеку в нашем регионе в этом году был высоким во все месяцы, но осенью-зимой достиг исторических максимумов. Уже сейчас выдачи ВТБ превышают показатели за весь 2019 год, и в декабре они еще заметно вырастут, ведь именно в это время многие уральцы реализуют мечту о новой недвижимости, — говорит Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области.

Оформить кредит в ВТБ на жилье в новостройке по льготной госпрограмме можно под 6,1% годовых, а для семей, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок — под 5% годовых. Ипотека на вторичное жилье, а также рефинансирование действующих кредитов доступны по ставке от 7,4% годовых.

Автор: Гринина Ирина
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